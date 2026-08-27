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'Chacho' Coudet deja de ser entrenador del River Plate y lo reemplazará Leonardo Ponzio

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El River Plate de Argentina anunció este jueves la salida de Eduardo 'Chacho' Coudet como entrenador tras la eliminación de la Copa Sudamericana, en una conferencia de prensa en la que el presidente del club, Stefano Di Carlo, reveló que Leonardo Ponzio ocupará el puesto de manera interina.

"Te agradecemos en nombre del club por este recorrido y esta situación ya incómoda que te tocó administrar en este tiempo", dijo Di Carlo a Coudet, quien participó de la conferencia de prensa este jueves y lamentó el pobre presente del 'Millonario'.

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Coudet expresó: "Hemos dicho desde un principio que había un proceso donde teníamos la conciencia de que River es algo insostenible sin resultados, y soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien".

En los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, pero la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados no se nos dio", agregó, en referencia a las seis derrotas, dos empates y apenas una sola victoria desde el reinicio de la competencia tras el Mundial 2026.

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"Me encanta la exigencia de este club, soy un agradecido a su gente, a los trabajadores, a los directivos y mi cuerpo técnico. Sobre todas las cosas agradecido a los jugadores, sin dudas hemos armado un gran plantel que con el tiempo va a dar muchísimas alegrías", dijo Coudet.

El presidente Di Carlo precisó que el exmediocampista del club Leonardo Ponzio será entrenador interino acompañado por el encargado del equipo de reserva, Marcelo Escudero.

"Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición", dijo Di Carlo sobre Ponzio.

Este miércoles River perdió por penales ante Indepediente Santa Fe de Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un durísimo golpe para los objetivos del segundo semestre de 2026 de la institución, que invirtió decenas de millones de dólares en fortalecer el plantel con jugadores como Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada.

En julio, el equipo entonces dirigido por Coudet cayó sorpresivamente ante el humilde Aldosivi de Mar del Plata por la Copa Argentina, y en el Torneo Clausura ocupa el anteúltimo puesto del grupo B, con solo cuatro puntos en seis partidos. EFE

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