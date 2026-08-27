Ceuta pide calma ante los disturbios: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes"

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Madrid, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje en el que se puede leer: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes", después de que durante la tarde de este miércoles se hayan registrado disturbios durante las manifestaciones en la playa del Trampolín.

El mensaje, difundido a través de su perfil de la red social X, se acompaña de un cartel con los mensajes: "Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión" y "Ceuta por encima de todo". Además, en la parte inferior de la imagen se pueden apreciar las palabras "Unión", "Respeto", "Convivencia" y "Futuro".

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"Una ciudad, un sentido, un compromiso", reza la última línea de la instantánea.

Este mensaje se ha publicado después de que, durante la tarde de este jueves, un grupo de manifestantes haya bloqueado el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y haya quemado algunas sombrillas del asentamiento en el que se encuentran instalados algunos de los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado, en un mensaje publicado en la red social X, que esta organización está "haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario". Asimismo, ha manifestado todo su "reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados".

"Algo muy profundo se ha roto en nuestra sociedad si se impide a la Cruz Roja hacer un reparto de comida a gente que no tiene nada", ha expresado en la misma red social la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, donde se ha mostrado "convencida" de que la mayoría de españoles "no es así, ni en Ceuta, ni en la península". "Esa mayoría tiene que alzar la voz", ha concluido.

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La eurodiputada de la formación morada Irene Montero ha expresado que "no hay justificación posible a impedir el paso de comida, agua, mantas y ayuda humanitaria", al tiempo que ha agregado que tampoco la hay para "quemar un campamento donde malviven personas que necesitan ayuda".

"¿Pero en qué momento hemos dejado que nos conviertan en esto? ¿De verdad queremos un mundo donde esto es aceptable y a quiénes no lo aceptamos nos llaman gentuza, rojos, buenistas, naíf? Por muy difícil que sea la situación y por muy desastrosa que sea la acción del Gobierno, si algo de esto se lo hicieran a sus hijos, matarían", ha continuado Montero, para acabar pidiendo que los españoles no se conviertan en "una mierda de personas".

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha recalcado, también en X, que "Ceuta necesita soluciones y certezas, no la violencia y la crispación que alientan los ultras y la derecha". "Para ello: garantías de seguridad, dignidad y convivencia para todos y traslado a la península, en acción solidaria entre las CCAA, de las personas que la ley establezca", ha añadido. EFE