Casi la mitad de 1.500 menores migrantes en Ceuta son niñas y muchos de menos de 13 años

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Madrid, 27 ago (EFE).- Casi la mitad de los 1.500 menores migrantes que actualmente están en el sistema de acogida de Ceuta, unos 700, son niñas, y también hay "muchos" menores de 13 años, lo que evidencia un cambio en el "perfil migratorio" desde la entrada masiva en la ciudad autónoma de los días 30 y 31 de julio.

Así lo ha revelado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial celebrada este jueves con las comunidades autónomas, en la que se ha aprobado la concesión de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, con la ausencia y oposición de Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox tiene las competencias en la materia.

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Esta partida podrá ampliarse a medida que el Gobierno tenga "cifras más concretas", según ha avanzado la ministra.

Por el momento, el Gobierno ha propuesto que unas 500 de esas niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan en tutela de Ceuta, pero pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la Península, sin que participen recursos de comunidades autónomas, según fuentes ministeriales, que indican que es el Gobierno ceutí quien tiene que firmar los convenios con las organizaciones.

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La titular de Infancia ha defendido que ese cambio del perfil migratorio "exige" que la respuesta y el tratamiento de la migración también sea "diferente", y ha dejado claro que "los niños y niñas no son invasores" y que hay que afrontar la situación "en términos humanitarios" y de solidaridad.

La ministra ha destacado la vulnerabilidad de muchos de los menores que ha visto en Ceuta tras la crisis migratoria: niñas que huyen de una situación de violencia extrema, que no tienen familia de retorno o niños que vienen de una situación de calle.

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Rego ha subrayado que se debe atender a cada niño de manera individualizada y que eso "requiere un tiempo y un acompañamiento para entender por qué están aquí y cuál puede ser la salida en cada caso", ya que, aunque algunos pueden tener familias a las que retornar, hay que "habilitar mecanismos" que exigen también una respuesta de Marruecos.

Es más, todavía hay 600 expedientes para acreditar la situación familiar de menores que llegaron a Ceuta antes de la entrada masiva del 30 de julio que aún no ha respondido Marruecos.

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Ante este cambio "sustancial" del "mapa de la migración", sus "desafíos y retos", Sira Rego se ha mostrado crítica con la "apuesta europea" por la "externaizacion y militarizacon de las fronteras", en lugar de optar por "vías legales y seguras" para ordenar y controlar "una migración con derechos".

La ministra ha reconocido el "desborde y la saturación de los recursos de Ceuta" y ha subrayado que el "compromiso debe basarse en una salida humanitaria" y también "solidaria con el pueblo ceutí".EFE

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