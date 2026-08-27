Budimir: "Esta victoria es muy importante para nuestra moral"

Guardar

Vigo, 27 ago (EFE).- El internacional croata Ante Budimir, autor del gol de la victoria de Osasuna sobre el Celta, ensalzó “el esfuerzo” que han realizado en Balaídos para sumar la primera victoria a domicilio del nuevo curso liguero.

“El míster nos dijo que teníamos que salir de esa especie de cárcel cuando estamos fuera de casa, que necesitábamos jugar con personalidad. Y en el primer partido fuera de casa ya hemos conseguido la victoria. Creo que es muy importante para nuestra moral y para todo lo que estamos construyendo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dijo que en el vestuario están “muy contentos” porque el trabajo del equipo ha sido “enorme” para remontar el partido, el cual estuvo “condicionado” por la expulsión de Marcos Alonso en el inicio del segundo tiempo.

“Ha sido una gran noche, necesitábamos esta victoria después de empatar en el primer partido”, incidió Budimir, que también elogió el rendimiento de los jugadores que, como él, salieron desde el banquillo.

PUBLICIDAD

“Aquí da igual quien esté en el campo, todos los jugadores estamos comprometidos y esto es muy importante. Es importante competir y que cada uno peleé por su puesto. Esta victoria es muy importante, una muestra de la importancia que tiene todo el grupo”, sentenció. EFE

dmg/asc