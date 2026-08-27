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Bolaños pide confianza en el Estado en la crisis de Ceuta, promete refuerzos y reitera que su prioridad es la devolución

27/08/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
27/08/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado un mensaje de "calma" y de "confianza en el Estado", ha manifestado que la "prioridad" es "tramitar la devolución" a su lugar de origen de los migrantes que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio a su lugar de origen y ha prometido más refuerzos en cuanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice la petición.

Así se ha expresado Bolaños este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los diputados para abordar la crisis derivada de la entrada masiva a la ciudad autónoma de inmigrantes procedentes de Marruecos.

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Al inicio de la comparecencia, el ministro ha dicho ser consciente "de la dimensión política y social de los acontecimientos" y los ha calificado como "un hecho indiscutiblemente grave". Ante ello, ha lanzado un mensaje de "calma" y de "confianza en el Estado".

"Estamos trabajando sin descanso", ha continuado Bolaños, al tiempo que ha expuesto que el Consejo de Ministros está "comprometido" porque "es el momento en el que el Estado está más presente en Ceuta".

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LO QUE PIDA EL CGPJ

Sobre el refuerzo de la justicia, el ministro ha indicado que su "prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de las personas migrantes a sus países de origen" y ha reconocido que "es un procedimiento complejo".

Así las cosas, ha prometido que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ha manifestado que cree que se recibirá "esta semana".

"Tan pronto como la recibamos, en horas, el Ministerio de Justicia aprobará la partida presupuestaria correspondiente. En horas. Y reforzaremos el Tribunal de Instancia de Ceuta a los efectos de poder tramitar con mayor agilidad", ha explicado.

No obstante, ha celebrado que el refuerzo "ha sido contundente e inmediato" porque tienen "experiencia acumulada". "Sabemos que por ocasiones anteriores que estas situaciones necesitan un refuerzo también en materia de justicia y por eso hemos querido anticiparnos", ha remachado.

Bolaños ha señalado que fueron "dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo" lo que "provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio".

"Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta, el segundo es que si entras a nado en España no te podían devolver", ha indicado el ministro.

El Tribunal Supremo dictaminó a finales de junio que a los migrantes que llegaran a Ceuta o Melilla a nado se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera, pero apuntó a que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza".

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EuropaPress

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