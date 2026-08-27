Bolaños dice al PP y Vox que "no es muy patriota" negar ayuda a Ceuta desde las autonomías

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Madrid, 27 ago (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este jueves al PP y Vox que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar" en su crisis migratoria.

Bolaños se lo ha dicho a los diputados y senadores del PP y Vox durante su primera intervención al comparecer en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde ha desarrollado que es el Estado el que tiene que atender la crisis surgida por la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, para recordar a continuación que las autonomías "también son Estado".

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El ministro lo ha dicho en el Congreso el mismo día que en el Ministerio de Juventud e Infancia se celebra una conferencia sectorial en la que se vota la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, en la que las comunidades cuyas consejerías del ramo dirige Vox (Castilla y León, Extremadura y Aragón) han plantado a la ministra Sira Rego.

Bolaños ha dicho que todas las comunidades autónomas "seguro que querrían esa solidaridad si tuvieran una crisis migratoria en su territorio".

Además, el ministro ha dicho sobre la crisis de Ceuta que "quien diga que se soluciona en un santiamén, demuestra una ignorancia insuperable", en referencia a la situación fronteriza de Ceuta.

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No obstante, ha considerado que España tiene las capacidades diplomáticas y los medios para poder afrontar la situación, como demuestra que en torno al 90 % de las personas que entraron irregularmente regresaron a Marruecos en horas.

Eso fue gracias también -ha recalcado- al trabajo de diplomacia con Marruecos, que Bolaños ha querido poner en valor. Un trabajo que "no es de estos días, sino que viene de lejos".

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El ministro ha reiterado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, que ya en 2022 puso en marcha un plan integral de desarrollo socioeconómico en la ciudad autónoma que se ha ejecutado hasta ahora en un 80 por ciento, con más de 180 millones invertidos.

Según Bolaños, es el momento en el que el Estado está "más presente en Ceuta", hasta el punto de que el presidente del Gobierno ha visitado la ciudad cuatro veces, la última este mismo mes.

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"Otros presidentes del Gobierno nunca, jamás, fueron como presidentes en visita institucional a Ceuta", ha recalcado. EFE