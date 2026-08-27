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AUGC exige "mano dura" con los agresores para frenar la escalada de violencia en Ceuta

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido este jueves "mano dura" contra los responsables de la agresión sufrida de madrugada por cuatro militares en la zona de Benzú y ha reclamado al Gobierno una respuesta "contundente" para frenar la escalada de violencia que, a su juicio, se está registrando en Ceuta desde el inicio de la actual crisis migratoria.

En un comunicado, la asociación ha reaccionado al ataque sufrido por cuatro efectivos militares, que resultaron heridos tras ser emboscados por un grupo de entre 30 y 40 migrantes cuando se dirigían a un punto de vigilancia en Benzú. Como consecuencia de estos hechos, doce personas han sido detenidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras continúan las investigaciones para localizar al resto de presuntos implicados.

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AUGC ha trasladado su reconocimiento a los militares desplegados en la zona, destacando que actuaron en una situación de "extrema dificultad" al ser atacados con piedras de grandes dimensiones y verse obligados a abandonar su vehículo para ponerse a salvo.

La asociación ha advertido de que el incidente se produce en un contexto de creciente tensión social y ha señalado que, además de los miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, varios profesionales de medios de comunicación han denunciado en las últimas semanas insultos, empujones y agresiones mientras desarrollaban su labor informativa.

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Según AUGC, el prolongado impacto de la crisis migratoria está generando una creciente sensación de inseguridad entre la población, lo que ha llevado a vecinos de distintas barriadas a organizarse a través de grupos de mensajería ante lo que consideran una falta de respuesta institucional.

Pese a ello, la organización ha realizado un llamamiento a la calma y ha pedido a la ciudadanía que permita trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las que considera fundamentales para mantener el control de la situación sobre el terreno.

Al mismo tiempo, ha reclamado una actuación firme contra quienes protagonicen agresiones contra agentes o militares. En este sentido, ha defendido que las personas que ataquen a quienes desempeñan labores de seguridad deben afrontar las consecuencias legales correspondientes y ha reclamado medidas que eviten la repetición de estos episodios.

La asociación también ha reiterado su demanda de refuerzos humanos y materiales para Ceuta, al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para afrontar una situación que se prolonga desde hace semanas. AUGC ha expresado su apoyo a la población ceutí y ha insistido en que la ciudad necesita una mayor implicación de las administraciones para hacer frente a una crisis que, según sostiene, continúa generando una elevada presión sobre los servicios públicos y los dispositivos de seguridad.

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EuropaPress

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