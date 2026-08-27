2-1. El Getafe resiste en Belgrado y alcanza la fase de grupos de la Liga Conferencia

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El Getafe, con un tanto de Enes Ünal, perdió 2-1 ante el Partizán en Belgrado y se clasificó para la fase de grupos de la Liga Conferencia.
El equipo dirigido por José Bordalás aguantó el resultado del choque de ida (3-1) y disputará por cuarta vez en su historia una competición europea.
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El Partizán se adelantó en el marcador en el minuto 53 por medio de un disparo de Jeh, Enes Ünal empató en el 69 con un remate a la salida de un córner y Kojzek, en el 76, subió el definitivo 2-1 al marcador, suficiente para el Getafe, que sufrió hasta el final para aguantar el resultado. EFE
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