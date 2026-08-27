2-0. Raphinha y Fermín dan el triunfo al Barcelona ante el Athletic en el debut de Rodri

Barcelona, 27 ago (EFE).- Los goles de Raphael Dias 'Raphinha' y Fermín López le dieron este jueves al Barcelona el triunfo ante el Athletic Club (2-0) en el Spotify Camp Nou en un encuentro retrasado de la primera jornada liguera que supuso el debut del centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' con la camiseta azulgrana.
El delantero brasileño recibió un pase filtrado de Pedri para regatear a Unai Simón y abrir el marcador y, ya en el tramo final, Fermin aprovechó un error de Aymeric Laporte para definir a placer y colocar al conjunto azulgrana con seis puntos al frente de La Liga EA Sports. EFE
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avm/vmc/apa
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