Zaragoza acogerá por primera vez la Supercopa de España de Hockey Línea

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Zaragoza, 26 ago (EFE).- El Centro Deportivo San Juan de Mozarrifar acogerá el 5 y el 6 de septiembre la Supercopa de España Masculina y Femenina de Hockey línea, una cita que se celebrará por primera vez en Zaragoza y que se encuadra entre las competiciones más importantes de esta disciplina.

El Club Hockey línea Zaragoza ha informado de la llegada de la Supercopa, organizada por la Real Federación Española de Patinaje, tendrá lugar en el CDM San Juan de Mozarrifar,

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Según el club, que se encargará de la organización local, reunirá a algunos de los mejores equipos nacionales tanto en categoría masculina como femenina.

"Para nuestro club supone una oportunidad muy importante para dar visibilidad al hockey línea en Aragón y acercar al público una competición nacional de primer nivel", añadió el club deportivo. EFE

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