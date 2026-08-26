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Un terremoto de magnitud 3,0 sacude El Bierzo (León) sin causar daños

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Ponferrada (León), 26 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles un terremoto de magnitud 3,0 que se ha percibido en diferentes puntos de la comarca de El Bierzo (León), sin producir daños materiales ni heridos según las primeras informaciones.

Los datos publicados por el IGN indican que el movimiento sísmico se produjo a las 17:31 horas y tuvo una profundidad de apenas un kilómetro, con epicentro al noroeste de Balboa, a unos 40 kilómetros de Ponferrada.

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La escasa profundidad del sismo favoreció que la vibración pudiera sentirse en localidades próximas, donde algunos vecinos notaron una breve sacudida y movimiento de objetos en el interior de sus viviendas.

El terremoto no ha provocado por el momento daños materiales de consideración ni heridos, de acuerdo con las primeras informaciones disponibles.

No obstante, el episodio ha generado cierto temor entre algunos vecinos que lo percibieron, aunque este tipo de movimientos sísmicos de baja magnitud no suele ocasionar daños relevantes.

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El IGN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la zona ante la posible aparición de réplicas. EFE

mig/fsm/acm

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