Tottenham, Newcastle y Everton avanzan en la Copa de la Liga

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Londres, 26 ago (EFE).- El Tottenham Hotspur, el Newcastle United y el Everton eliminaron a rivales de menor categoría y avanzaron a la tercera ronda de la Copa de la Liga.

Los 'Spurs' sentenciaron la eliminatoria en la primera parte ante el Charlton Athletic (5-1), equipo que milita ahora en el Championship, gracias a los goles de Mikey Moore y de Dominic Solanke, seguidos en la segunda por los de Sávio, Kevin Danso y Ben Davies.

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Además, el encuentro sirvió para que debutara y marcara Sávio, ya jugador del Tottenham tras pagar el traspaso de 87 millones al Manchester City, y para que volviera a jugar Pedro Porro, tras la conquista del Mundial.

Más sufrió el Newcastle United, que remontó un gol inicial de falta al West Brom, del Championship, y llegó al minuto 77 pensándose que el 2-1 era suficiente para avanzar. Sin embargo, un penalti de Lewis Hall, que además había hecho la falta del 0-1, permitió que el West Brom empatara a trece minutos del final. La alegría les duró poco, Harvey Barnes, rematando un gran envío de Amar Dedic, que llegó este verano del Benfica por más de 30 millones, mandó a los 'Magpies' a la siguiente ronda (3-2).

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Por su parte, el Everton pasó por encima del Preston North End (0-4) con un 'hat trick' de Thierno Barry y el cuarto de Brennan Johnson.

Esta segunda ronda alberga a los equipos de Premier League que no se clasificaron a competición europea la temporada pasada. El sorteo de la siguiente ronda se producirá en la noche del miércoles una vez acabados todos los partidos. EFE

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