Espana agencias

Rodri entra en escena ante el Athletic, que busca una reacción en el escenario más adverso

Guardar

Barcelona/Bilbao, 26 ago (EFE).- El posible debut del centrocampista 'Rodri' Hernández, fichaje estrella del Barcelona, se presenta como uno de los alicientes del duelo liguero que enfrenta este jueves a los azulgrana y el Athletic Club, que no conoce la victoria en el Spotify Camp Nou desde hace casi un cuarto de siglo, con la necesidad de reaccionar tras la dolorosa derrota encajada frente al Sevilla en San Mamés.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el capitán de la selección española entrará en la lista de convocados para medirse al club vasco, si bien el futbolista madrileño, que se entrena al mismo ritmo que sus compañeros desde el lunes, todavía no goza del ritmo de competición para jugar de inicio.

PUBLICIDAD

La decepcionante puesta en escena de la nueva etapa rojiblanca al mando de Edin Terzic obliga al Athletic a dar un paso adelante en una cita de máxima dificultad enmarcada en un exigente inicio que el domingo le va a llevar a Balaídos antes de comenzar septiembre en 'La Catedral' recibiendo al Atlético de Madrid.

Al técnico alemán, por lo tanto, le toca acelerar el ajuste de su estilo de juego y, sobre todo, la puesta a punto de futbolistas fundamentales como Oihan Sancet o Iñaki Williams, aún por debajo de su mejor nivel, o de los campeones del mundo Aymeric Laporte y Nico Williams, que se pusieron a sus órdenes hace apenas dos semanas.

PUBLICIDAD

Todo ello con la dificultad añadida de la baja en el coliseo azulgrana de otra pieza clave como Yuri Berchiche. El lateral zurdo vio la roja directa a los once minutos del duelo contra el Sevilla y ha sido castigado con un partido a pesar de el que CTA calificará la expulsión como "un error claro y manifiesto".

Terzic tampoco podrá contar con Dani Vivian, baja desde el inicio de la pretemporada por una lesión en la pierna derecha, ni con Beñat Prados, aquejado un leve problema muscular.

En cuanto al once, Laporte y Nico, que jugaron la última media hora en el estreno liguero, podrían estrenarse en un once en el que es una incógnita el relevo de Yuri después de que ante el Sevilla el técnico optara por colocar a Berenguer en el carril izquierdo hasta el final del partido a pesar de disponer en el banquillo de dos futbolistas más habituados a la demarcación como Adama y Johaneko.

En el Barcelona, Flick no tendrá a su disposición al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', aún recuperándose del golpe en la rodilla derecha que sufrió en el Martínez Valero, aunque sí estará el lateral Alejandro Balde, que no viajó a Elche por decisión técnica.

En éstas, Joao Cancelo y el joven Xavi Espart, titular en el carril izquierdo en el Martínez Valero, pugnan por un puesto en una alineación en que no se prevén muchos cambios, más allá de la posible entrada de Pedro González 'Pedri' en el lugar del lesionado Gavi.

Sin el ansiado '9' en la plantilla, el brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un doblete en el estreno liguero del Barcelona, apunta a ocupar de nuevo la punta de ataque.

- Alineaciones probables:

- Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Adama; Gerenabarrena, Canales; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Horario: 21:00 CET. EFE

vmc/ibn/ppe/mr

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cómo limpiar la vitrocerámica con grasa incrustada y manchas difíciles sin rayarla

Mantener la superficie impecable depende de una técnica cuidadosa y precisa para tratar los residuos que pueden quedar de los usos

Cómo limpiar la vitrocerámica con grasa incrustada y manchas difíciles sin rayarla

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

ECONOMÍA

Elisa Cardona, abogada: “Para divorciarte no necesitas que tu pareja esté de acuerdo”

Elisa Cardona, abogada: “Para divorciarte no necesitas que tu pareja esté de acuerdo”

La red eléctrica no está preparada para la nueva vivienda: la falta de infraestructura retrasará más de 80.000 construcciones

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador