Prado, Farrés y Fernández, formación de lujo de España para el motocross de las naciones

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Jorge Prado, Guillem Farrés y Rubén Fernández conformarán el equipo de lujo que representará a España en el Motocross de las Naciones, que se disputará del 2 al 4 de octubre en la localidad francesa de Erneé en las categorías de MXGP, MX2 y MX 'Open' respectivamente, con Francisco García y Oriol Oliver como reservas.

Los tres pilotos llegarán a la competición respaldados por sus equipos oficiales, lo que para el seleccionados nacional, Paco Rico, sitúa a España "entre los cinco equipos con mejor alineación" de la prueba.

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La Real Federación Motociclista Española (RFME) confirmó este miércoles al equipo que disputará la septuagésima novena edición del Motocross de las Naciones, entre el 2 y 4 de octubre, en el circuito 'Raymond Demy' de Ernée (Francia).

Los tres pilotos atraviesan un gran momento deportivo y llegarán a Ernée con muchas ganas de conseguir un resultado histórico para el motocross español, al formar un bloque de primer nivel con el objetivo de pelear por el podio.

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En el caso de Prado afronta su octavo Motocross de las Naciones y llegará en un gran estado de forma, tras una temporada en Estados Unidos después de haberse perdido la pasada edición de la prueba.

"Este año tenemos un equipo súper fuerte", señala Jorge Prado en la nota de prensa de la RFME, en la que reconoce que tienen "muchas posibilidades no solo de luchar por el podio, sino también por la victoria".

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"Espero repetir lo del 2023 y llevar a España a lo más alto del podio", recalca Jorge Prado.

Guillem Farrés es el líder del mundial de MX2 y ésta será su tercera participación en el Motocross de las Naciones, por lo que valora la experiencia acumulada y la buena sintonía con el equipo, con el que ya compitió en ediciones anteriores.

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"Tenemos un equipo muy competitivo, nos conocemos muy bien y tengo muchísimas ganas de correr junto a este gran equipo; sé que el resultado llegará", afirma Guillem Farrés.

Para Rubén Fernández, en una temporada en la que habitualmente suele estar entre los cinco primeros del mundial de MXGP, es el año en el que tienen "el mejor equipo" y si consiguen "poner todos los resultados juntos", cree que pueden aspirar, como mínimo, al podio. EFE

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