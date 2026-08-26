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Melilla critica que Sánchez retome sus vacaciones en plena crisis migratoria en Ceuta

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Melilla, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Melilla ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya retomado sus vacaciones en Andorra dos días después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y un mando único para gestionar la crisis migratoria en Ceuta.

La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo regional, Fadela Mohatar, ha tachado de “ignominiosa” la gestión que ha realizado el líder socialista en Ceuta.

“No ha habido gestión, no ha habido mando único ni un Consejo de Seguridad Nacional hasta un mes después, cuando la ciudad de Ceuta ahora mismo hay hasta conatos de estallido social”, ha denunciado.

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Ha agregado que los ceutíes “no pueden andar por sus calles, ni utilizar sus instalaciones, ir a sus playas”, e incluso ahora “se les está poniendo en jaque también las instalaciones deportivas que tienen que utilizar la juventud y la infancia de Ceuta”.

“Es absolutamente insoportable que un Gobierno de la nación haya asistido impávido e inoperante a la mayor agresión que hemos tenido en nuestra soberanía, generando un problema de seguridad y de tranquilidad para toda la ciudadanía que está viviendo en Ceuta”, ha apostillado.

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Por otro lado, la dirigente popular ha calificado de “ruin” y “deleznables” las últimas declaraciones del diputado del PSOE melillense, Riduan Moh, después de que el socialista haya acusado al PP de “hacer política” con la moción presentada en la Comisión de Presidencia en apoyo a la ciudad de Ceuta y en defensa de la españolidad de ambas ciudades autónomas.

Ha explicado que la moción que fue aprobada este martes por el 88 % de los diputados de la Asamblea de Melilla había sido debatida previamente en las comisiones correspondientes donde, remarca, se alcanzó un acuerdo con el resto de formaciones políticas.

Ha aclarado que aunque el PP tenía una serie de postulados de los que no quería moverse porque "la situación es muy grave”, sí se incorporaron las propuestas de otras fuerzas políticas “para transaccionar esta moción y que luego saliera a la luz con el visto bueno de toda Asamblea”.

Así pues, ha afirmado que lo que recoge el manifiesto, entre otras cuestiones, es una exigencia explícita al Gobierno de España para que utilice todos los recursos disponibles y que estén a su alcance con la idea de que Ceuta “pueda recuperar la normalidad lo antes posible”.

Ha tachado de “fracaso atronador” la gestión del Gobierno de España en esta crisis “en una de las mayores agresiones que ha tenido nuestro país, nuestra frontera y nuestra soberanía”, ha concluido Mohatar. EFE

mrg/erv/jlp

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