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La caída de un rayo en una casa, el incidente más destacado de la borrasca en Galicia

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Santiago de Compostela, 26 ago (EFE).- La caída de un rayo en una casa de O Quinteiro, en la parroquia de Bora, dentro del municipio de Pontevedra, ha sido el incidente más destacado de la borrasca que este miércoles ha pasado por Galicia, han indicado a EFE fuentes de Emergencias.

El 112 Galicia ha contabilizado desde el mediodía unas setenta incidencias relacionadas con la borrasca y A Coruña, con ocho, ha sido la localidad en que más avisos se han trasladado a ese teléfono.

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Más allá de avisos relacionados con la caída de ramas en carreteras y otros por la lluvia, el más notable fue el que sufrió una persona en Pontevedra.

Llamó al 112 para indicar que un rayo había entrado en su casa y que él se encontraba aturdido. Fue atendido en el punto por los sanitarios y la vivienda sufrió daños pero no fue necesaria la intervención de los bomberos.

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MeteoGalicia ha contabilizado 673 rayos este miércoles hasta las 19 horas, 63 de ellos entre las 06:00 horas y las 10:00 y otros 610 a partir del mediodía. Dumbría y Mazaricos, en A Coruña, han registrado más de cuarenta.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias al preverse acumulados de hasta treinta litros por metro cuadrado cada hora.

Según los datos de MeteoGalicia, hasta las 19 horas, la lluvia afectó, especialmente, a la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña, y así se han alcanzado 74,2 litros por metro cuadrado en Cee, 56,5 en Vimianzo y 46,3 en Zas.

En general, hubo chubascos fuertes, como en Santiago de Compostela, donde turistas, peregrinos y residentes en el municipio tuvieron que echar mano de paraguas y ponchos para resguardarse de la lluvia.

Antes de esta borrasca, el martes por la tarde, un apagón afectó a unos tres mil clientes de los ayuntamientos de Mesía, Abegondo, Carral, Curtis, Oza-Cesuras, Ordes y Frades. El servicio quedó restablecido por la mañana, según han informado a EFE fuentes de Naturgy.

También ha recuperado el suministro eléctrico la isla de Ons tras haberse reparado la línea que da servicio a la zona de Cucorno.

Fuentes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas han precisado que las rachas de viento que se registraron ayer ocasionaron un fallo en el antiguo tendido aéreo, dejando sin servicio temporalmente a parte de la isla. EFE

caf-car/jr/icn

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