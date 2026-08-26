Hereu espera no tener que intervenir en la huelga de Airbus y pide responsabilidad social

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Salamanca, 26 ago (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha dicho este miércoles que espera no tener que intervenir en la huelga indefinida iniciada el martes por la plantilla de la aeronáutica Airbus y ha apelado a la responsabilidad social de todos porque se trata de una empresa estratégica de España.

"Esperamos no tener que intervenir porque haya una resolución a través del diálogo social entre las partes", ha afirmado el ministro a preguntas de los periodistas sobre este tema, en una atención a los medios durante su visita a las actuaciones realizadas en la Catedral de Salamanca, dentro del Plan de Sostenibilidad Turístico financiado por su departamento.

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Hereu ha señalado que a él le gusta no intervenir pero que, si hace falta, se implican, como ocurrió en el caso de Renault, una actuación que ha descrito como "importante ante un posible conflicto en un sector clave de nuestra industria".

La plantilla de Airbus seguirá secundando la huelga indefinida iniciada este martes, después de que una nueva reunión entre empresa y sindicatos celebrada ese mismo día finalizara con pocos avances, aunque las partes se volverán a reunir este jueves.

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Fuentes sindicales han cifrado en un 90 % el seguimiento de huelga, convocada por CGT, UGT y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (ÚTIL) para exigir mejoras laborales, después de que el acuerdo firmado por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP tras 22 días de movilizaciones en el mes de julio fuera rechazado por la plantilla en referéndum.

Esa nueva convocatoria de huelga fue respaldada por la plantilla en una votación que tuvo lugar la víspera, al considerar insuficiente la última propuesta de la empresa que abarca aspectos tanto económicos como sociales y que fue expuesta a la representación social el pasado viernes en una sesión de mediación en el SIMA. EFE

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(foto) (vídeo)