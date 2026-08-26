Esmee Brugts, baja en el estreno liguero por una lesión muscular del tibial posterior

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Barcelona, 26 ago (EFE).- La defensa neerlandesa del Barcelona Esmee Brugts presenta una lesión muscular en el tibial posterior derecho y estará unas dos semanas de baja, por lo que se perderá el estreno liguero de este domingo ante el Costa Adeje Tenerife, según ha informado este miércoles el club catalán.

Las pruebas médicas a las que ha sido sometida la internacional por Países Bajos han confirmado el alcance de la lesión, que se produjo durante el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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De acuerdo con los plazos estimados por la entidad azulgrana, Brugts también se perderá el partido de la segunda jornada, a domicilio ante el Sevilla, previsto para el sábado 5 de septiembre a las 20:30 horas.

La extremo reconvertida en lateral se suma a la baja de la delantera portuguesa Kika Nazareth, que tampoco estará disponible para el estreno liguero debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo que se produjo durante la pretemporada.

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Asimismo, es duda la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que sigue un plan personalizado para tratar las molestias en el tobillo izquierdo derivadas de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

También está pendiente de evolución la central neerlandesa Renee van Asten, que se perdió el Trofeo Joan Gamper por una sobrecarga en el recto anterior del cuádriceps del muslo derecho. EFE

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avm/vmc/apa