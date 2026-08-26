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El PSOE niega que el Gobierno de Sánchez haya estado de vacaciones en la crisis de Ceuta: "Ya está bien de memeces"

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La portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, ha negado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya estado 'de vacaciones' en las tres semanas de la crisis acontecida en Ceuta con la entrada masiva de casi 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.

"Ya está bien de bulos, ya está bien de memeces y ya está bien de manosear las instituciones", ha proclamado Mínguez en la Diputación Permanente del Congreso, en el debate sobre si el presidente debe o comparecer de urgencia en el Parlamento por este asunto.

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Las 'vacaciones' de Sánchez han sido el hilo conductor de las críticas del PP para reprochar la inacción del Gobierno en las tres primeras semanas de agosto y justificar su petición de una comparecencia urgente y extraordinaria del presidente.

"La primera ministra de Dinamarca compareció extraordinariamente el 12 de agosto ante su parlamento para explicar la postura de su país ante la invasión que había sufrido Ceuta, pero Pedro Sánchez se ha largado 25 días de vacaciones y ahora ha venido un día, ha generado más caos del que había, ha montado un mando único que ha tardado en romperse dos minutos y tiene una guerra civil, ya no en su gobierno entre Sumar y el PSOE, es que la tiene dentro del PSOE", ha resumido la portavoz del PP, Ester Muñoz.

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CRÍTICAS DE LOS ALIADOS

Pero las críticas no sólo vienen de la oposición, ya que también miembros de Sumar como Antonio Maíllo (IU) o Alberto Ibáñez (Compromís) han afeado a Sánchez que no interrumpiera sus vacaciones en Lanzarote mientras la crisis ha seguido abierta en la ciudad autónoma.

Incluso aliados como el PNV y ERC han acusado al presidente de llegar "tarde", habida cuenta de que hasta el día 25 de agosto, más de tres semanas después de la entrada masiva de migrantes, no ha reunido al Consejo de Seguridad Nacional ni ha aprobado el mando único para coordinar la solución a los problemas de Ceuta.

Sin embargo, la portavoz del PSOE ha negado esa versión recordando la visita de Sánchez del 31 de julio y las dos reuniones que ha coordinado por videoconferencia desde la residencia de La Mareta, así como las visitas de distintos ministros. "Aquí de vacaciones no se ha ido nadie, aquí de vacaciones se han ido ustedes y su argumentario", ha replicado.

Al final no ha sido necesario votar la petición del PP de una comparecencia urgente de Sánchez habida cuenta de que ya se ha acordado que dará explicaciones en el Pleno del Congreso el próximo jueves 3 de septiembre en una sesión monográfica.

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EuropaPress

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