El PP no logra que Marlaska y Robles comparezcan por el caso Leire en el Congreso

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Madrid, 26 ago (EFE).- El PP no ha logrado este miércoles sumar los apoyos suficientes para que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezcan en una sesión conjunta para dar cuenta de las imputaciones en el caso Leire de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su director adjunto, Manuel Llamas.

Los 27 votos del PP junto con los cinco de Vox y otro de Junts no han conseguido alcanzar la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso que ha debatido las comparecencias urgentes solicitadas por el PP de diez ministros, además de la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien esta última ha decaído tras fijarse para el próximo 3 de septiembre que acuda para abordar la crisis en Ceuta.

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Aunque este precisamente ha sido uno de los temas centrales de las peticiones de comparecencia, los populares también querían celebran una sesión conjunta extraordinaria de las comisiones de Interior y Defensa para que sus responsables dieran explicaciones sobre el caso Leire que investiga presuntas maniobras para influir en el devenir de los casos judiciales que afectan al Gobierno.

Unas explicaciones, ha justificado la diputada del PP Macarena Montesinos, solicitadas tras la imputación de la directora de la Guardia Civil y su número dos, el DAO del cuerpo, el pasado 2 de julio por presuntamente ser los "instrumentos" para "amedrentar" a los agentes de la UCO para que frenaran sus pesquisas.

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"Marlaska y Robles son responsables de que se mantengan en sus cargos. Es en lo único en que están de acuerdo", ha defendido la diputada, antes de tildar de muy graves las "fechorías" que se están conociendo de la "cloaca socialista" mientras ambos imputados siguen en sus cargos por el "servilismo" de Robles y Marlaska a Sánchez.

Tanto Vox como Junts se han mostrado de acuerdo en la petición de comparecencia e, incluso, han coincidido en ironizar con su posible presencia conjunta en una comisión tras la polémica sobre la entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta y sus versiones sobre si existía una advertencia del CNI.

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"A ver si conseguimos que se contradigan en la misma sala", ha señalado la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha denunciado las "cloacas" apuntando también a investigaciones contra el independentismo catalán bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. EFE

(foto) (vídeo)