El Gobierno sacará los polideportivos del listado de instalaciones para migrantes en Ceuta

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Ceuta, 26 ago (EFE).- El Gobierno sacará los polideportivos de Ceuta del listado de instalaciones susceptibles de alojar a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos de finales de julio.

Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras presidir este miércoles la primera reunión del Comité de Situación, en el que han participado diez ministros, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad.

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Torres ha anunciado que el viernes habrá una segunda reunión extraordinaria de dicho Comité -las ordinarias serán semanales-, que será presidida desde el Palacio de la Moncloa por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. EFE