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El Dépor abrirá una mesa de diálogo con sus peñas para solucionar la crisis social

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A Coruña, 26 ago (EFE).- El Deportivo abrirá una mesa de diálogo con la Federación de Peñas para solucionar la crisis social surgida con el lanzamiento de la nueva campaña de abonados para Primera División, la cual incluía unas medidas concretas para los abonados de la grada Marathón Inferior.

“Desde hace unas semanas, tenemos una situación social que nos preocupa y nos ocupa. Queremos tomar las riendas de esto de una forma responsable y buscar una solución para mejorar la situación social que tenemos. No es el único, pero la afición es un pilar fundamental de nuestro proyecto” expuso José Manuel García responsable del área social del club.

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En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Santiago Liste, responsable jurídico, y Jesús Blanco, director de seguridad del Club, el también director de Medios recordó que esas medidas se adoptaron para “cumplir” la ley en cuanto a la lucha contra “la violencia, el racismo y la xenofobia” y para “proteger” a la institución y a los aficionados “de potenciales sanciones como pueden ser cierres de una grada o de todo el estadio”.

“No podemos permitir, como nos pasó en estas últimas temporadas, las sanciones económicas que son insostenibles. Cruzarse de brazos no es una opción, tenemos el deber responsable de defender a nuestro club”, ahondó.

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Por ello, José Manuel García avanzó la creación de una mesa de diálogo con representantes de las Peñas y aficionados de la grada Marathón Inferior con el objetivo de encontrar una solución al conflicto que provocó que numerosos aficionados acudiesen vestidos con camisetas naranjas al duelo contra el Elche.

“La idea es sentarse en una mesa y levantarnos de allí cuando todos nos sintamos más cómodos. Siempre respetando los objetivos de cumplimiento normativo y protegiendo a la institución y a nuestros aficionados”, incidió el representante del Dépor.

Por su parte, Santiago Liste justificó una de las cláusulas más polémicas que se ha impuesto esta temporada, la cual permite al Dépor disponer del asiento de un abonado según su propio criterio.

“Son cláusulas típicas en la gestión de recintos, pero en ningún caso se van a aplicar a mala fe ni de manera unilateral por el club sin que haya ninguna motivación detrás. No queremos criminalizar a nadie, de hecho, estamos en el lado contrario, queriendo poner la responsabilidad individual en hechos individuales porque las instituciones nos están instando a actuar", aseguró.

En ese sentido, señaló que “la espiral de sanciones” que han recibido les obliga “a actuar” porque se encuentran “en el top” sancionador de los clubes que militan en el fútbol profesional español.

“Si nosotros no tomamos medidas, el club es sancionado. No queremos ni minimizar ni dramatizar, pero tenemos pendiente de resolución un posible cierre parcial de la grada”, expuso. EFE

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dmg/apa

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