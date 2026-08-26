El Córdoba asegura que Isma Ruiz "no va a salir ni pagando la cláusula"

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Córdoba, 26 ago (EFE).- El consejero delegado del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, descartó este miércoles cualquier venta en la recta final del mercado y fue tajante con el centrocampista Isma Ruiz, del que aseguró que "no va a salir ni pagando la cláusula" de rescisión.

En la presentación del lateral Dani Budesca, cedido esta temporada por el Villarreal, el dirigente del club blanquiverde pidió "reflexión" ante los rumores surgidos en las últimas semanas, que, a su juicio, generan "un entorno feo y de inestabilidad", en alusión al supuesto interés de clubes ingleses por el granadino Isma Ruiz y por el también centrocampista Damián Cáceres.

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"Estamos encantados de que susciten interés El problema sería que nadie mirara a nuestros jugadores", apuntó en rueda de prensa Fernández Monterrubio, quien insistió, sin embargo, en que el club "no está interesado en traspasar a jugadores" y que valorará las posibles salidas "cuando llegue el momento".

El Córdoba seguirá activo hasta el cierre del mercado estival de fichajes el próximo 1 de septiembre y, según su consejero delegado, irá a por lo que entiendan que "mejora una plantilla" condicionada por las bajas de larga duración del lateral Jacobo Martí, el central camerunés Franck Fomeyem y el delantero portugués Adilson Mendes. EFE

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ajc/cc/mr