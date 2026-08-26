Controlan el fuego de Villalcampo (Zamora) que llegó a cortar la N-122 y confinó un pueblo

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Zamora, 26 ago (EFE).- Los medios de extinción han logrado controlar este miércoles por la tarde el incendio forestal de Villalcampo (Zamora), el cual se declaró el pasado lunes al mediodía en el entorno del parque natural Arribes del Duero y se extendió hacia la localidad de Ricobayo de Alba, que tuvo que ser confinada unas horas y cortado el tráfico de la carretera Nacional-122 a la altura de ese pueblo zamorano.

El operativo ha declarado controlado el fuego este miércoles sobre las siete de la tarde, 55 horas después de que se iniciara por causas aún no determinadas, según ha informado el servicio de extinción de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León.

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En las labores de extinción han llegado a actuar más de medio centenar de medios, entre ellos diez aéreos, especialmente en las primeras horas, cuando se decretó el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial de Incendios, el máximo contemplado en el plan de extinción Infocal de Castilla y León. EFE

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