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Alcaldes y Junta de Andalucía se unen para reconstruir la zona quemada en Niebla (Huelva)

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Huelva, 26 ago (EFE).- La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal originado en Niebla, Huelva, han sellado este miércoles una alianza para impulsar una respuesta coordinada tras el siniestro y llevar a cabo la reconstrucción de la zona quemada.

Durante el encuentro, celebrado en Berrocal (Huelva) -el municipio más damnificado por el fuego con más del 90 % de su término municipal afectado- la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha insistido en la necesidad de unir esfuerzos entre las administraciones autonómicas, estatales y locales para abordar la recuperación social, económica y ambiental del territorio.

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"O vamos todos juntos o difícilmente llegaremos a donde queremos llegar", ha aseverado Martínez, para quien las actuaciones aisladas resultan ineficaces, y ha valorado el compromiso de los ediles para afrontar el futuro de la comarca.

A la cita ha acudido una representación institucional y técnica, entre los que se encontraban los alcaldes de Berrocal, Niebla, Paterna del Campo, Villarrasa, Zalamea la Real, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, El Campillo y Aznalcóllar.

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En cuanto a las medidas de emergencia, la consejera ha anunciado que la prioridad absoluta es contener la pérdida de suelo y la erosión y ha anunciado que las primeras intervenciones se centrarán en la protección del embalse del Corumbel, estratégica para el abastecimiento de agua de consumo humano, donde se actuará de inmediato sobre los cauces de los arroyos vertientes.

De forma paralela, los técnicos combinarán el análisis de las imágenes del satélite Copernicus con inspecciones sobre el terreno antes de abordar la posterior fase de renaturalización de la masa forestal.

El alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha precisado que en su término municipal se han visto afectadas 8.200 hectáreas, aunque ha alabado la efectividad del operativo de extinción, que logró aminorar el impacto potencial del siniestro.

Molina ha abogado por la unidad política sin distinción de siglas para acelerar la llegada de las ayudas públicas y ha pedido mantener la presencia de los consistorios en las mesas de reconstrucción.

Desde el municipio anfitrión, el regidor de Berrocal, Ángel Luis Romero, ha remarcado que esta catástrofe agrava la crisis socioeconómica y de despoblación que arrastra la localidad desde el incendio de 2004, habiéndose reducido la producción local de corcho en un 90 %.

Romero ha reclamado una gestión rigurosa de las masas de eucalipto en riberas y parcelas privadas, indemnizaciones por pérdida de renta para el sector forestal y el impulso de pequeños proyectos locales que generan empleo inmediato.

Finalmente, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha resaltado la profesionalidad de los técnicos en la protección del Corredor Verde y el entorno de Doñana, y ha situado la urgencia en evitar que la ceniza contamine las fuentes de agua potable.

Fernández ha llamado la atención sobre la parálisis de los sectores ganadero, apícola y de turismo rural y ha solicitado inversiones integrales no solo para el monte, sino también en infraestructuras básicas que permitan fijar la población al territorio. EFE

lra/erv/icn

(foto) (vídeo)

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