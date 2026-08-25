Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La plantilla de Airbus seguirá en huelga tras una nueva reunión negociadora sin avances

Guardar

Madrid, 25 ago (EFE).- La plantilla de Airbus seguirá secundando la huelga indefinida iniciada este martes, después de que una nueva reunión entre empresa y representación social celebrada hoy en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) finalizara con pocos avances en la negociación, según fuentes sindicales.

Fuentes sindicales han cifrado en un 90 % el seguimiento de huelga, convocada por CGT, UGT y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (ÚTIL) para exigir mejoras laborales, después de que el acuerdo firmado por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP tras 22 días de movilizaciones en el mes de julio fuera rechazado por la plantilla en referéndum.

PUBLICIDAD

Esa nueva convocatoria de huelga fue respaldada por la plantilla en una votación que tuvo lugar ayer, al considerar insuficiente la última propuesta de la empresa que abarca aspectos tanto económicos como sociales y que fue expuesta a la representación social el pasado viernes en una sesión de mediación en el SIMA.

En dicha reunión, también se estableció un calendario de negociaciones diarias con la participación de todos los sindicatos que se ha iniciado esta mañana con una nueva reunión, en la que, según fuentes de CGT, "más allá de fijar el IPC, ha habido pocos avances", por lo que, "en principio, hemos dicho que, si no hay una propuesta mejor, que ni nos convoquen".

PUBLICIDAD

En materia salarial, la compañía accede a fijar el IPC de dos años, pero falta recuperar el 9 % de pérdida acumulada de los últimos cuatro ejercicios, según la parte social.

A juicio de Raúl Fernández, miembro de UGT de Airbus Getafe, en los últimos años los trabajadores han experimentado "una pérdida de poder adquisitivo brutal", mientras que las cuentas de la empresa no hacían más que ir creciendo.

"Pero no solo ya es la pérdida de poder adquisitivo, es la pérdida de derechos adquiridos, es la pérdida de determinadas protecciones sociales que teníamos de hace décadas conseguidas por nuestros antepasados laborales, y eso es lo que estamos pretendiendo recuperar", ha subrayado.

Por otro lado, CGT ha agregado que, durante la reunión de esta mañana, a la empresa "le ha dado por jugar a meter miedo", algo que es "lo que menos necesita el conflicto".

Ya ayer, Airbus advirtió en un comunicado de que estaba analizando el impacto adicional que esta nueva huelga pueda tener en sus obligaciones de producción, en los acuerdos con los clientes, en sus compromisos con las instituciones y en la reputación de la compañía.

Y subrayó que "alcanzar un acuerdo de inmediato en los próximos días es crítico para todos nosotros, para nuestros clientes y para nuestro proyecto común en España". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control

La concentración y la sensación de control son las claves para convertir la conducción en una experiencia emocionante

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

La razón del cambio fue la dificultad para conciliar la vida laboral con la personal. La pareja comenzó a plantearse un cambio y, en marzo de 2026, Jasmine dio de baja del colegio a sus dos hijos mayores

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Las raíces vascas de Jacob Elordi, contadas por su abuelo: “Tú eres descendiente de vascos, no de españoles”

El abuelo del actor, Joaquín Elordi, abandonó Ondarroa hace más de medio siglo para emigrar a Australia, donde comenzó trabajando en las plantaciones de caña de azúcar

Las raíces vascas de Jacob Elordi, contadas por su abuelo: “Tú eres descendiente de vascos, no de españoles”

Torre Baró y Ciutat Meridiana quedan confinados por la humareda del incendio de Collserola en Barcelona: ya hay 25 hectáreas afectadas

Protección Civil ha activado la prealerta del plan Infocat, mientras la Guardia Urbana ha cortado tres carreteras para que los servicios de emergencias puedan acceder al terreno afectado

Torre Baró y Ciutat Meridiana quedan confinados por la humareda del incendio de Collserola en Barcelona: ya hay 25 hectáreas afectadas

El precioso pueblo blanco para comer muy bien en Málaga: pucheros con pringá, fritá de cabrito y un restaurante premiado por Michelin

Es uno de los pocos pueblos blancos cuyo municipio alcanza hasta la costa malagueña, ofreciendo una gastronomía marcada por la despensa del mar y de la montaña

El precioso pueblo blanco para comer muy bien en Málaga: pucheros con pringá, fritá de cabrito y un restaurante premiado por Michelin
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Interior y Defensa chocan por la actuación del CNI en la entrada masiva de migrantes: Robles afirma que se alertó y Marlaska insiste en que “no hubo ningún informe”

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Los ‘lobbies’ ya no podrán operar en la sombra: el Gobierno obliga a registrar sus contactos con políticos y funcionarios

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

DEPORTES

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid