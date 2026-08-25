El Gobierno aprueba una subvención directa para la FEMP de más de 2,6 millones de euros

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto con el que dotará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una subvención directa de más de 2,6 millones de euros dirigidos a financiar gastos de funcionamiento, según se recoge en las referencias del Consejo de Ministros.

Resalta que la federación, presidida actualmente por María José García-Pelayo (PP), es una órgano declarado de "utilidad pública" que representa institucionalmente a la administración local ante el Estado y que agrupa al 95 % de los gobiernos locales.

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Añade que el real decreto "se limita a fijar las bases reguladoras y el régimen jurídico de la ayuda" para financiar gastos de funcionamiento de la FEMP para este año y señala que la canalización de la ayuda "se articulará mediante convenio".EFE