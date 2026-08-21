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La Policía confirma que las mafias trafican con migrantes de la entrada masiva a Ceuta

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(Actualiza con más datos)

Sevilla, 21 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado, con un total de cinco detenciones, dos organizaciones acusadas de tráfico ilícito de migrantes, mediante embarcaciones de pequeño tamaño y cobro de hasta 9.000 euros, desde Ceuta hasta la península, entre ellas personas procedentes del "asalto masivo" a la ciudad autónoma iniciado el pasado 30 de julio.

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En una de estas actuaciones fueron arrestadas cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz), a quienes se imputan los delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular.

En la segunda investigación fue detenido un hombre como presunto integrante de una organización dedicada igualmente al tráfico ilícito de personas desde Ceuta hasta la península, quien fue enviado a prisión provisional, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

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Una de las investigaciones detectó la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción y que trasladaba embarcaciones de pequeño calado, desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma para recoger a personas en situación irregular y trasladarlas posteriormente hasta la Península.

Las pesquisas se iniciaron tras la localización -en una fecha que no ha sido detallada por la Policía- de una embarcación tipo 'lancha rápida o casco' encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta.

La inspección determinó que podría haber sido utilizada recientemente para este tipo de actividad, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad, aunque no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar, ha indicado la Policía en el comunicado, a personas en situación irregular "procedentes del asalto masivo a nado" y ofrecerles su traslado desde Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación.

La organización utilizaba vehículos de apoyo con los que hacía los desplazamientos de manera discreta y trataba de evitar las zonas de vigilancia policial.

Una vez que la embarcación llegaba desde la península, se procedía al embarque y al inicio de la travesía marítima hacia territorio peninsular, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los migrantes.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero.

Los pilotos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para efectuar maniobras evasivas y sortear los controles policiales.

En una segunda investigación, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete ocupantes fueron interceptados alrededor de las 4 de la madrugada en una zona de playa conocida como El Burgo, en La Línea de la Concepción, después de haber permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta.

Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, con lo que obtenía un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Los pasajeros, hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, sin medidas de seguridad, quedaron a la deriva en el Estrecho de Gibraltar.

Los investigadores constataron igualmente la ausencia de chalecos salvavidas, la carencia de medios adecuados de señalización y salvamento y la presencia de personas con poca o nula capacidad para nadar.

El viaje se hizo íntegramente durante la noche, con pasajeros aproximadamente durante cinco horas en el mar y recorriendo cerca de 40 kilómetros en aguas abiertas desde Ceuta hasta la costa peninsular.

Según las manifestaciones de los testigos, durante el trayecto se registró una intensa niebla que dificultaba la navegación y reducía considerablemente las posibilidades de ser localizados por otras embarcaciones en caso de emergencia.

Las condiciones meteorológicas, el estado de la embarcación y la ausencia de medios de seguridad incrementaron notablemente el peligro durante la travesía, ha detallado la Policía, que señala que los pasajeros tuvieron además que soportar el frío provocado por las ropas mojadas y la entrada de agua y oleaje en la embarcación.

El detenido fue enviado a prisión provisional por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se investiga igualmente la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad. EFE

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