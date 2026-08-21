Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Acaban las obras de emergencias en las 371 viviendas desalojadas de Las Gabias (Granada)

Guardar

Granada, 21 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha terminado los trabajos de refuerzo en los seis bloques desalojados el pasado martes y ha comenzado las comprobaciones técnicas previas a la vuelta de los 600 afectados.

Una vez concluidas las obras para reforzar los pilares afectados en los edificios desalojados de manera preventiva por los movimientos sísmicos, este viernes han comenzado las comprobaciones técnicas necesarias antes de poder autorizar el regreso de los vecinos a sus viviendas.

PUBLICIDAD

Durante la jornada de este viernes, técnicos del Ayuntamiento de Las Gabias, acompañados por profesionales de una empresa especializada en cálculo y construcción de estructuras, están evaluando la ejecución de la obra realizada y comprobando el resultado de las actuaciones.

Los análisis continuarán durante la tarde de esta jornada.

La finalización de los trabajos supone un avance importante hacia la recuperación de la normalidad, aunque no implica la autorización para regresar a las viviendas.

PUBLICIDAD

El desalojo preventivo continuará vigente hasta que las evaluaciones concluyan y los técnicos determinen que existen todas las condiciones de seguridad necesarias.

"Sabemos que han sido días muy difíciles y que el cansancio y la incertidumbre pesan cada vez más. Los trabajos de refuerzo han terminado y ahora estamos dando el siguiente paso, que es comprobar técnicamente que todo se ha ejecutado correctamente", ha explicado la alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba.

Ha insistido en que la prioridad municipal continúa siendo la seguridad y que, aunque el objetivo es la vuelta de las familias a sus casas, no se autorizará ningún regreso hasta que los técnicos confirmen que puede realizarse con seguridad. EFE

mro/vg/nam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que “no es más que un primer avance”, pues esperan que se cumplan otras exigencias como la mejora de las condiciones laborales

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La tarifa de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este sábado

El episodio más inesperado de la historia de la Península Ibérica: cuando los vikingos saquearon Algeciras y llegaron al Mediterráneo

La expedición duró tres años y combinó éxitos brutales con grandes fracasos: solo regresó un tercio del contingente inicial

El episodio más inesperado de la historia de la Península Ibérica: cuando los vikingos saquearon Algeciras y llegaron al Mediterráneo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata