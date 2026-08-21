Acaban las obras de emergencias en las 371 viviendas desalojadas de Las Gabias (Granada)

Guardar

Granada, 21 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha terminado los trabajos de refuerzo en los seis bloques desalojados el pasado martes y ha comenzado las comprobaciones técnicas previas a la vuelta de los 600 afectados.

Una vez concluidas las obras para reforzar los pilares afectados en los edificios desalojados de manera preventiva por los movimientos sísmicos, este viernes han comenzado las comprobaciones técnicas necesarias antes de poder autorizar el regreso de los vecinos a sus viviendas.

PUBLICIDAD

Durante la jornada de este viernes, técnicos del Ayuntamiento de Las Gabias, acompañados por profesionales de una empresa especializada en cálculo y construcción de estructuras, están evaluando la ejecución de la obra realizada y comprobando el resultado de las actuaciones.

Los análisis continuarán durante la tarde de esta jornada.

La finalización de los trabajos supone un avance importante hacia la recuperación de la normalidad, aunque no implica la autorización para regresar a las viviendas.

PUBLICIDAD

El desalojo preventivo continuará vigente hasta que las evaluaciones concluyan y los técnicos determinen que existen todas las condiciones de seguridad necesarias.

"Sabemos que han sido días muy difíciles y que el cansancio y la incertidumbre pesan cada vez más. Los trabajos de refuerzo han terminado y ahora estamos dando el siguiente paso, que es comprobar técnicamente que todo se ha ejecutado correctamente", ha explicado la alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba.

PUBLICIDAD

Ha insistido en que la prioridad municipal continúa siendo la seguridad y que, aunque el objetivo es la vuelta de las familias a sus casas, no se autorizará ningún regreso hasta que los técnicos confirmen que puede realizarse con seguridad. EFE

mro/vg/nam