Real Madrid y Barça, los que más jugadoras aportan (5) para el Mundial de Polonia

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Madrid, 20 ago (EFE).- David Aznar, seleccionador sub-20, dio a conocer este jueves la lista de jugadoras convocadas para el Mundial de Polonia de esa categoría que se disputará del 5 al 27 de septiembre y Real Madrid y Barcelona, con cinco cada uno, son los clubes que más futbolistas aportan.

El combinado español se concentrará el 27 de agosto y debutará en el Mundial el 7 de septiembre frente a Nigeria. Encuadrado en el grupo F, el 10 de septiembre se enfrentará a Nueva Caledonia y el 13 a China.

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David Aznar convocó a 21 jugadoras y entre ellas no está Clara Serrajordi, que sufre una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho sufrida durante la concentración y estará unos seis meses de baja, según informó el Barcelona.

La selección española viajará a Polonia el domingo 30 de agosto, a la localidad de Katowice, y el 31 jugará un amistoso contra Canadá.

- Convocatoria:

Athletic Club: Daniela Agote y Elena Gurtubay.

Atlético de Madrid: Celia Segura y Natalia Peñalvo.

Barcelona: Aïcha Camara, Carla Julià Martínez, Julia Torres, Noa Jiménez y Rosalía Domínguez.

Juventus: Cristina Librán.

Levante: Anna Álvarez.

Deportivo de La Coruña: Ainoa Gómez y María Luisa García.

Real Madrid: Irune Dorado, Laia López, Noemí Bejarano, Paula Comendador y Silvia Cristóbal.

Real Sociedad: Aiara Aguirrezabala y Alazne Estensoro.

Fiorentina: Alba Cerrato. EFE