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Patri Guijarro sustituye a Alexia Putellas como primera capitana del Barcelona

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Barcelona, 20 ago (EFE).- La centrocampista Patri Guijarro será la primera capitana del Barcelona durante la temporada 2026-2027, en sustitución de Alexia Putellas, quien este verano puso fin a su etapa en el conjunto azulgrana rumbo al London City después de catorce temporadas, según confirmado este jueves el club catalán.

La centrocampista mallorquina, que llegó al Barcelona en 2015 procedente del UD Collerense con tan solo 17 años, estrenará el brazalete este viernes, en el Trofeo Joan Gamper que el vigente campeón de Europa disputará ante el Brighton inglés, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Johan Cruyff.

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Junto a Guijarro, Marta Torrejón seguirá como segunda capitana. La defensa renovó este verano por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, y alcanzará así las catorce campañas en el primer equipo azulgrana, igualando el registro de Putellas como la jugadora con más temporadas en la historia de la sección.

La tercera capitana -hasta ahora lo era Guijarro- será Irene Paredes, mientras que la tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, y la noruega Caroline Graham Hansen serán la cuarta y la quinta, asumiendo ambas por primera vez esta responsabilidad. EFE

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avm/gmh/ism

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