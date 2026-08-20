Mojica y Francho debutan en el Getafe con Enes Ünal en el once

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Getafe (Madrid), 20 ago (EFE).- El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica y el centrocampista Francho Serrano, dos de los últimos fichajes del Getafe, debutarán ante el Partizán Belgrado en el choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia que disputarán ambos equipos en el Coliseum y en el que Enes Ünal será titular tras su suplencia frente al Alavés.

Mojica ocupará el lugar de Davinchi, que salió de inicio en Vitoria, mientras que Francho sustituirá a Mario Martín, baja de última hora por una contusión. Además, Enes Ünal, suplente frente al Alavés, será la tercera novedad del Getafe respecto al choque de Liga. Ocupará el hueco de Andrés García, que iniciará el partido en el banquillo.

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El once del Getafe es el formado por Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Romero, Mojica; Terrats, Mangala, Francho; Satriano y Enes Ünal.

La alineación del Partizán será la compuesta por Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu; Mohhamed, Ugresic; Seck, Jeh y Vukotiv. EFE