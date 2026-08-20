Los 'Redsticks' ganan a Irlanda (3-1) y confirman su pase a la segunda fase

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Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este jueves a la de Irlanda por 3-1 en los Mundiales de hockey hierba que se disputan en Países Bajos y Bélgica y certificó su pase a la siguiente ronda.

Los de Max Caldas necesitaban ganar para acceder a la siguiente fase después de haber superado a Sudáfrica también por 3-1 y perder 0-1 contra Australia, la primera clasificada del grupo C.

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En el minuto 6 del primer cuarto, en una buena jugada colectiva, Pol Cabré filtró la bola a Nicolás Álvarez, que, a pesar de un mal golpeo, marcó ante la incredulidad del guardameta irlandés Jaime Carr.

La respuesta del conjunto irlandés con un penalti 'stroke' que transformó Lee Cole.

Marc Reynes, en un penalti córner, firmó el 2-1 en el minuto 52 y también el 3-1 que sentenció el duelo.

Con esta victoria, España confirma su pase a la siguiente fase tras quedar segunda clasificada del grupo C con seis puntos, por detrás de Australia, primera con 7.

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Los 'Redsticks' pasan como segundos, pero acceden a la siguiente ronda con cero puntos, ya que perdieron contra Australia, que alcanza la siguiente fase con tres puntos.

Los pupilos de Caldas empezarán la segunda fase este viernes contra Alemania y el domingo jugarán contra Bélgica. EFE

(foto)