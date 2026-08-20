IU acusa a Moreno de hacer el "caldo gordo" a Marruecos y exige que sea "leal con su país"

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Sevilla, 20 ago (EFE).- El coordinador de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "hacerle el 'caldo gordo' al régimen marroquí" con tal de "atacar" al Gobierno de España, y le ha pedido que sea "leal" con su país y con los derechos de la infancia.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Valero ha reaccionado de esta forma tras la visita del presidente andaluz a Ceuta, de la que ha dicho que "no va para ofrecer ayuda a la ciudad y a los ceutíes, sino para volver a cargar y confrontar contra el Gobierno de coalición".

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"No va a arrimar el hombro ofreciendo lo que más se necesita en estos momentos, que es apoyo para atender la emergencia humanitaria, sino que ha ido a repetir el argumentario del PP de Madrid: usar la crisis humanitaria como cortina de humo", ha espetado.

Ha criticado que no haya dicho "ni una sola palabra sobre Marruecos, sobre el ataque híbrido lanzado por su gobierno autoritario" y ha lamentado que no haya hecho "ni una sola referencia a las obligaciones legales que todas las comunidades autónomas tienen con respecto a la tutela y los derechos de los menores que han llegado solos" a Ceuta.

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"Una vez más suelta la falacia de la posibilidad de devolver masivamente a estos menores cuando sabe perfectamente que esto no es posible legalmente y que es una aberración moral expulsar a menores que no tienen ni quien les cuide ni protección en sus países de origen", ha remachado.

Tras recordar que Andalucía tiene unos "lazos históricos profundos con la ciudad de Ceuta", Valero ha asegurado que "abochorna que la Junta de Andalucía no arrime el hombro ante la tragedia".

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En su opinión, la apelación a la unidad por parte de la derecha y la ultraderecha "es solo un ejercicio retórico porque a la hora de la verdad ni lo practican ni lo demuestran, mucho cacarear la unidad de España, pero cuando vienen mal dadas actúan con deslealtad".

Por todo ello, ha pedido a Moreno que "se deje de sobreactuaciones estériles y abandone el enfrentamiento con el Gobierno de coalición solo para desviar la atención de su mal gobierno y de los sobrecostes de su acuerdo con Vox" en Andalucía. EFE

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