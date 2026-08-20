Extinguido el incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar más de 76 hectáreas

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Santiago de Compostela, 20 ago (EFE).- El incendio forestal registrado en el ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Nogueira, ha quedado extinguido a las 19:16 horas de este jueves tras haber quemado 76,25 hectáreas.

Según informa la Consellería de Medio Rural, toda la superficie quemada corresponde a monte arbolado.

Para su extinción se movilizaron 7 técnicos, 27 agentes, 41 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones. EFE

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