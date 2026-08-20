Este jueves, tiempo inestable y tormentas en amplias zonas de la península

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Madrid, 20 ago (EFE).- Este jueves se espera tiempo inestable en gran parte de la península y tormentas con rachas de viento y precipitaciones muy fuertes en zonas del interior norte, sureste y sur de las Baleares, con temperaturas muy elevadas en el litoral mediterráneo y también en Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves se espera una jornada de inestabilidad en amplias zonas de la península debido a la entrada de un frente de aire frío por el norte, por lo que predominarán los cielos muy nubosos especialmente en el tercio norte, donde se producirán chubascos localmente fuertes.

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En el este y Baleares también se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas que pueden ser fuertes y en forma de granizo, mientras que en el resto del territorio habrá intervalos de nubes y no se descarta algún chubasco ocasional.

Las temperaturas bajarán en casi toda la península y solo subirán las mínimas en algunos puntos del litoral mediterráneo, donde podrán superarse los 35 grados durante el día y no bajar de los 20 por la noche.

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El viento será en general moderado con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el sureste, Baleares, valle del Ebro y mar de Alborán.

En Canarias, los cielos estarán nublados en la vertiente norte y despejados en la sur, sin cambios destacados en las temperaturas y viento alisio moderado.

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.-GALICIA: cielos nublados con lluvias débiles y chubascos al paso del frente, aunque irán remitiendo por la tarde. Temperaturas en descenso, más notable en las máximas en zonas del interior. Viento flojo con intervalos moderados y rachas fuertes en las rías en la segunda parte del día.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con lluvias débiles al paso del frente que serán más intensos en la cordillera oriental por la tarde, tendiendo a remitir a última hora. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

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.-CANTABRIA: cielos nubosos con lluvias débiles que serán más intensas en zonas elevadas del interior al paso del frente. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

.-PAÍS VASCO: intervalos nubosos tendiendo a cielos cubiertos. Lluvias débiles que podrían ser localmente fuertes en el litoral. Temperaturas mínimas a la baja en La Rioja Alavesa y máximas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

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.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

.-NAVARRA: intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles que serán más intensas en la Ribera del Ebro. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos moderados y alguna racha fuerte por la tarde.

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.-LA RIOJA: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes con granizo. Temperaturas a la baja, más notable en las máximas. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes muy fuertes en zonas de tormenta.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos que irán aumentando a partir del mediodía y dejarán chubascos localmente fuertes con rachas muy fuertes de viento y granizo por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso generalizado. Viento moderado con rachas ocasionalmente fuertes en las zonas de tormenta y en el resto será flojo con aumentos de intensidad a partir del mediodía.

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.-CATALUÑA: intervalos nubosos con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, con rachas muy fuertes de viento y en forma de granizo. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Pirineos y litoral central y sin cambios o ascenso en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-EXTREMADURA: intervalos nubosos con alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas, y viento flojo a moderado.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos con intervalos de nubes a partir de la tarde y probables chubascos en la sierra, sin descartarlos de forma más aislada en zonas llanas. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con intervalos de evolución a partir de la tarde que dejarán posibles chubascos más probables e intensos en la mitad sureste, donde pueden ser fuertes y llevar granizo grande. Temperaturas en descenso generalizado y viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de rachas muy fuertes y de granizo. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y a la baja o sin cambios en el resto; máximas en aumento ligero en el litoral y en descenso en el resto. Viento flojo ocasionalmente moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: intervalos de cielos nubosos con tormentas más probables e intensas por la tarde y en el interior, donde pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso. Viento moderado a fuerte en el litoral y flojo a moderado en el interior.

.-BALEARES: cielos nubosos con precipitaciones con barro y en general débiles y ocasionales, que a partir de la tarde-noche pueden ser moderadas. Temperaturas en ascenso, especialmente por la noche, y viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos en el interior con tormentas que serán más probables e intensas en la sierra por la tarde, cuando serán localmente fuertes y en forma de granizo. En el resto, intervalos de cielos nubosos con chubascos. Temperaturas sin cambios o en descenso. Viento moderado a fuerte en el litoral, flojo a moderado en el resto y con rachas muy fuertes en las zonas de tormenta.

.-CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos nubosos, mientras que en el resto de islas se prevé una jornada nubosa con baja probabilidad de lluvia. En resto, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado con intervalos fuertes en las vertientes del sureste y noroeste de las islas montañosas al final del día, cuando se podrá dar alguna rachas localmente muy fuerte. EFE