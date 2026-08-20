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El río Malvellido, "la línea roja" a defender en el incendio de Pinofranqueado (Cáceres)

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Pinofranqueado (Cáceres), 20 ago (EFE).- El río Malvellido, que discurre de oeste a este por Las Hurdes, constituye "la línea roja" fijada por el dispositivo de extinción del incendio de Pinofranqueado, ya que si el fuego la traspasa habría nuevas evacuaciones y exigiría replantear la estrategia de lucha contra las llamas.

Si ocurriera, "sería otro incendio distinto; abría que redimensionar el dispositivo, reposicionar los medios -de extinción- y tratar la situación de otra manera", ha afirmado el vicepresidente y consejero de Interior y Emergencias de Extremadura, Abel Bautista.

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Tras asistir a una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), Bautista ha explicado que la zona más complicada del fuego se sitúa entre las alquerías de Martilandrán y Cerezal, en el entorno del río Malvellido, al noreste del incendio.

"Esto es una línea roja; infranqueable para el dispositivo del Infoex", ha insistido Bautista. Por ello, los mayores esfuerzos de los medios aéreos y terrestres se concentrarán en esta área.

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Sin embargo, la orografía del terreno no acompaña, pues se caracteriza por laderas y paredes de monte muy pronunciadas que dificultan la labor tanto de los medios aéreos como de los terrestres.

Preguntado por las consecuencias del nuevo escenario del incendio si las llamas cruzan el río Malvellido, el consejero ha precisado que las llamas avanzarían en dirección a la alquería de Asegur y a otras poblaciones cercanas, por lo que habría que "empezar a plantearse la evacuación".

"Insisto, no se trata de alertar, se trata únicamente de informar. No está en este momento como un escenario de absoluta certeza, pero sí de absoluta probabilidad", ha afirmado.

Bautista también ha informado de que el frente del incendio próximo a Cerezal, que durante la pasada noche había generado una parte importante del trabajo de los equipos, presenta ahora "cierta contención" y ha reducido la preocupación, aunque el viento continúa siendo desfavorable porque empuja el fuego hacia Cerezal y Nuñomoral.

En el resto del perímetro, según ha explicado, hay zonas en estabilización y otras con reactivaciones y "descuelgues" de llamas, por lo que se mantienen los medios aéreos y terrestres para proteger las poblaciones de Horcajo, El Gasco, Aldehuela y Erías.

El dispositivo está integrado en estas horas de tarde por 273 efectivos y 26 medios aéreos, como ha detallado Bautista, que ha agradecido el trabajo de los profesionales del Infoex, los agentes del Medio Natural, el Miteco, las BRIF, la UME y los efectivos desplazados desde Castilla y León, entre otros organismos.

La superficie afectada se sitúa en una estimación inicial de 4.800 hectáreas, aunque Bautista ha precisado que la cifra "tendrá que ser reconfirmada mediante vuelos de reconocimiento".

Las medidas de protección de la población se mantienen sin cambios.

Los vecinos permanecen confinados en los núcleos urbanos, con libertad de movimiento dentro de ellos, una medida que, ha explicado, busca evitar el tránsito por las carreteras y caminos para facilitar el movimiento de los equipos de extinción y garantizar la seguridad de los intervinientes.

Además, se han establecido convoyes para que los vecinos puedan acceder a las zonas afectadas para alimentar al ganado, recoger enseres o medicamentos.

El Servicio Extremeño de Salud mantiene atención durante las 24 horas y facilita las prescripciones que puedan necesitar las personas evacuadas.

El Cecopi volverá a reunirse a las 23:00 horas para analizar la evolución del incendio y estudiar, en función de la situación, una posible flexibilización de las medidas de protección. EFE

epd/as/icn

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