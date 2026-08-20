Ecuador se enfrentará a Ghana, Sudáfrica y China Taipéi en Torneo Clasificatorio

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Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- La selección ecuatoriana se enfrentará a las de Ghana, Sudáfrica y China Taipéi en la fase preliminar del Torneo Clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027, según determinó la FIFA este jueves en el sorteo celebrado en Zúrich (Suiza).

Ecuador disputará tres partidos entre el 24 de noviembre y 5 de diciembre de 2026, en una fase en la que seis selecciones buscarán el billete al Mundial de Brasil.

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Ghana será el primer rival de Ecuador, en la primera jornada del torneo, mientras que en la segunda fecha se enfrentará a Sudáfrica. Para cerrar esta fase de clasificación, el combinado ecuatoriano se medirá a China Taipéi en la tercera jornada.

Además de esas cuatro selecciones, también participarán en el torneo Papúa Nueva Guinea y Uzbekistán.

En esta fase preliminar, cada selección disputará un total de tres partidos y las que queden primera y segunda accederán a la fase final, en la que se unirán a las cuatro que se clasifiquen directamente (dos de la CONCACAF, una de la UEFA y Venezuela como representante de la CONMEBOL), informó la FIFA.

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La fase final consistirá en eliminatorias a un solo partido y el ganador de cada una de ellas se asegurará una plaza para el Mundial de Brasil 2027. EFE