Colombia jugará tres amistosos contra México, Paraguay y Perú en Estados Unidos

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Bogotá, 20 ago (EFE).- Colombia jugará tres partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre en varios estadios de Estados Unidos, informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El primer encuentro será contra México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland) en un horario aún por definir, explicó la FCF en un comunicado sobre este partido, el primero de la selección cafetera tras el Mundial.

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El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó con triunfo colombiano por 4-0 el 11 de octubre de 2025 en Arlington (Texas) durante una gira internacional.

Posteriormente, Colombia se medirá con Paraguay el 2 de octubre a las 19:00 hora colombiana (00:00 GMT del 3 de octubre) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

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El último duelo entre colombianos y paraguayos se disputó el 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde ambos equipos empataron 2-2 en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

La selección colombiana cerrará esta serie de amistosos el 6 de octubre frente a Perú en el nuevo estadio del Inter Miami, en Florida, a las 18:45 horas (23:45 GMT).

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Colombia y Perú se enfrentaron por última vez el 6 de junio de 2025 en Barranquilla, en un partido de las eliminatorias del Mundial que terminó sin goles.

Los tres encuentros forman parte de la próxima ventana internacional de la FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. FE

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pc/jga/ism