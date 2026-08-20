Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Colombia jugará tres amistosos contra México, Paraguay y Perú en Estados Unidos

Guardar

Bogotá, 20 ago (EFE).- Colombia jugará tres partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre en varios estadios de Estados Unidos, informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El primer encuentro será contra México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland) en un horario aún por definir, explicó la FCF en un comunicado sobre este partido, el primero de la selección cafetera tras el Mundial.

PUBLICIDAD

El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó con triunfo colombiano por 4-0 el 11 de octubre de 2025 en Arlington (Texas) durante una gira internacional.

Posteriormente, Colombia se medirá con Paraguay el 2 de octubre a las 19:00 hora colombiana (00:00 GMT del 3 de octubre) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

El último duelo entre colombianos y paraguayos se disputó el 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde ambos equipos empataron 2-2 en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

La selección colombiana cerrará esta serie de amistosos el 6 de octubre frente a Perú en el nuevo estadio del Inter Miami, en Florida, a las 18:45 horas (23:45 GMT).

Colombia y Perú se enfrentaron por última vez el 6 de junio de 2025 en Barranquilla, en un partido de las eliminatorias del Mundial que terminó sin goles.

Los tres encuentros forman parte de la próxima ventana internacional de la FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. FE

pc/jga/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sobrina de la princesa Mette-Marit concursará en la versión noruega de ‘Bailando con las estrellas’: así es Leah Behn, la Victoria Federica escandinava

La hija de la princesa Marta Luisa ya había participado en ‘Traitors’ y una de sus hermanas estuvo en ‘MasterChef’

La sobrina de la princesa Mette-Marit concursará en la versión noruega de ‘Bailando con las estrellas’: así es Leah Behn, la Victoria Federica escandinava

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Alemania, Suiza y Austria fueron los primeros en reanudar los traslados de solicitantes de asilo hacia el país de primera entrada tras la entrada en vigor del nuevo pacto de la UE

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 21 de agosto: Jacobo decidirá desvelar la traición de Martina y Manuel disfrutará de su escapada con Julieta

La guerra en las cocinas no tendrá tregua en el final de la semana de la ficción diaria de Televisión Española

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 21 de agosto: Jacobo decidirá desvelar la traición de Martina y Manuel disfrutará de su escapada con Julieta

Correr todos los días: qué aconsejan los epecialistas sobre la frecuencia y el descanso

El entrenamiento de cardio aporta beneficios, pero es importante respetar los tiempos de recuperación para evitar riesgos

Correr todos los días: qué aconsejan los epecialistas sobre la frecuencia y el descanso

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

Se han declarado siniestros en 15.842 hectáreas agrícolas de 41 provincias, con el cereal como principal cultivo calcinado

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Cinco países europeos se preparan para enviar migrantes a Italia: Finlandia y Suecia se suman al plan de devolver a los solicitantes de asilo

Militares españoles en Letonia realizan el ejercicio ‘Oak Strike Shield’ de la OTAN, con drones o blindados y la participación de zapadores

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

ECONOMÍA

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

Tener estudios marca la diferencia en España: menos paro y más contratos indefinidos que las personas con formación básica

Despedido por ir a la playa y trabajar en un chiringuito durante sus horas sindicales: el Tribunal Superior confirma que es procedente

España, a la cola de la construcción en la UE: es el país con mayor caída interanual del sector pese a repuntar en junio

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta