Álvaro, suplente en el Rayo Vallecano; Boyé titular en el ataque del Alavés

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Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- El Rayo Vallecano afronta el duelo contra el Alavés sin su capitán, Álvaro García, suplente, al que sustituye en un extremo Fran Pérez, mientras que en el conjunto vasco destaca la presencia en el ataque del argentino Lucas Boyé.

Beñat San José aparte introduce dos variantes en su defensa con la titularidad de Pelayo Fernández y el neerlandés Jozhua Vertrouwd en detrimento de Unai López e Iván Balliu.

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El Rayo Vallecano juega con un once formado por Batalla; Ratiu, Pelayo, Lejeune, Jozhua; Pathé Ciss, Unai López; Isi, De Frutos, Fran Pérez; y Camello.

Quique introduce dos cambios respecto al once contra el Getafe. Lucas Boyé acompaña a Toni Martínez en el ataque y entra Mikel Rodríguez en lugar de Denis Suárez en un extremo.

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El Alavés sale de inicio con Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny, Ángel Pérez, Rebbach; Blanco, Pablo Ibáñez, Mikel Rodríguez; Toni Martínez y Boyé. EFE