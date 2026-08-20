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Alcaraz y el ejemplo de Federer, campeón en Australia tras seis meses de lesión

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Murcia, 20 ago (EFE).- Carlos Alcaraz, que acaba de anunciar que volverá a competir en el Abierto de Estados Unidos tras más de cuatro meses de inactividad por lesión, ha intensificado el ritmo de entrenamientos en las últimas semanas, con un ritmo elevado y mayor carga de trabajo para la defensa del título de campeón en Nueva York que logró el pasado año.

El campeón de siete Grand Slams se aferra al ejemplo del suizo Roger Federer, uno de sus ídolos, que fue capaz de ganar un evento de esta magnitud después de estar seis meses fuera del circuito por lesión.

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El suizo volvió en 2017 tras seis meses de ausencia por una rotura de menisco de la rodilla izquierda. Fue directamente a Melbourne y conquistó otro Grand Slam, el de Australia, en el que fue uno de los mejores años de su exitosa carrera.

El pupilo de Samuel López se 'machaca' a diario en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, cerca de su casa en El Palmar, y esta semana lo hace junto al danés Holger Rune, igualmente de baja en el circuito por una rotura completa en el tendón de Aquiles y a quien invitó a pasar unos días en Murcia aprovechando la buena relación que mantienen ambos desde que eran niños.

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El tenista murciano, de 23 años cumplidos el 5 de mayo, y el de Gentofte, apenas seis días mayor que él, se vienen ejercitando esta semana apurando los dos el proceso de recuperación de sus respectivas dolencias. A Carlos una tenosinovitis en la muñeca derecha le tiene sin jugar desde el 14 de abril cuando ganó por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona mientras que Holger lleva diez meses sin competir, en concreto desde el 18 de octubre de 2025, debido a la grave lesión que sufrió durante las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo.

Para uno y para el otro es mucho tiempo sin desarrollar su actividad de forma normal, lo mismo que le sucedió a Federer hace casi una década. El de Basilea, que por aquel entonces tenía ya 35 años y se retiraría en 2021 a la edad de 40, se impuso en la final de Melbourne al mallorquín Rafa Nadal en cinco sets por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3.

Para jugar ese torneo tuvo que recuperarse de una dolencia de consideración que le impidió competir desde el Wimbledon de 2016 hasta el Abierto de Australia del 2017 que ganó. Poco después alargó su racha triunfal en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. Fueron sus primeros éxitos de una temporada que terminó con siete títulos, entre ellos Wimbledon y también el Masters 1.000 de Shanghai y los ATP 500 de Halle y Basilea. Aquel 2017 lo completó el helvético con 54 victorias y sólo cinco derrotas y como número 2 del ranking mundial con 9.605 puntos por los 10.645 que tenía Nadal, el líder del circuito en ese momento.

El espejo de Federer, ganador de 103 trofeos en el circuito y 20 Grand Slam -ocho Wimbledon, seis Australia, cinco Abiertos de Estados Unidos y un Rolad Garros-, es en el que se puede mirar Alcaraz, quien acumula 26 títulos, incluyendo siete major. Este año comenzó como un ciclón ganando en Australia y en el ATP 500 de Doha hasta que la dolencia en la muñeca le frenó. EFE

Ij/apa

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