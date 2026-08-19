Vecinos de Arbúes y Alastuey evacuados por el incendio de Riglos (Huesca) vuelven a casa

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Zaragoza, 19 ago (EFE).- Los vecinos de Arbués y Alastuey, en la comarca de la Jacetania (Huesca), podrán volver hoy a sus casas junto a los de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo y Larués, todos evacuados por el incendio de las Peñas de Riglos (Huesca), ante la evolución favorable del mismo, lo que eleva la cifra a 378 personas.

Este número podría ascender a 546 si a lo largo de la jornada se pueden unir, como está previsto, los de Triste, La Peña Estación, Yeste y Anzánigo, según ha informado el Gobierno de Aragón.

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La existencia de humeros -puntos que desprenden humo- "sin ningún tipo de peligro" en la zona de Arbués y Alastuey ha llevado al operativo de extinción a revisar e inspeccionar esta mañana las localidades para garantizar la seguridad y condiciones de la vuelta.

El incendio de Las Peñas de Riglos, que comenzó el 10 de agosto y ha afectado a unas 18.400 hectáreas, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, obligó a evacuar 19 poblaciones además de tres cámpines o campamentos con un total de 1.046 personas de las comarcas de La Hoya de Huesca y La Jacetania.

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El operativo de extinción, del que se han retirado algunos medios ante la evolución favorable del mismo, pese a la meteorología complicada que se prevé para este miércoles con temperaturas muy elevadas, trabajará hoy para sofocar los humeros y refrescar los puntos calientes de toda la zona afectada. EFE

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