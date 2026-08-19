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Trepy, que no sabe nadar, acabó en la zona profunda de una piscina tras una insolación

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Roma, 19 ago (EFE).- El futbolista del Cagliari Yael Trepy, ingresado en un hospital de Cerdeña tras estar a punto de ahogarse en una piscina, cayó a la zona profunda después de quedarse dormido al sol durante horas y, al no saber nadar, no pudo mantenerse a flote, según informó este miércoles el club italiano.

"Lo que ocurrió fue, sin duda, algo único en mi vida, más allá de mi vida en el fútbol. Su madre me contó que Yael no recuerda nada de lo ocurrido", relató el presidente de la entidad sarda, Tommaso Giulini, quien reconstruyó un accidente que calificó de "tan absurdo" como "aterrador".

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"Se quedó dormido al sol durante dos o tres horas con el teléfono sobre el pecho. Los dos compañeros que estaban con él incluso se burlaron de él por la marca del sol que tenía. Él estaba en la parte menos profunda de la piscina y se deslizó hacia la zona donde no hacía pie. Sé por Edoardo Oggianu, su representante, que no sabe nadar", añadió el dirigente, que no aclaró si el jugador estaba sobre algún dispositivo hinchable cuando se durmió.

Según el comunicado difundido por el club, Trepy, de 20 años, a quien encontraron en el agua boca abajo, pudo sufrir además un episodio de pánico, agravado por la insolación.

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"Una chica dio inmediatamente la alarma; un compañero y un excompañero se lanzaron al agua para salvarlo. Estaba vomitando agua y había perdido el conocimiento. La rapidez de los servicios de emergencia fue fundamental para extraer una enorme cantidad de agua de sus pulmones y oxigenarlo mediante la intubación", explicó.

Trepy fue trasladado posteriormente al Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde ingresó en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro respiratorio crítico provocado por la abundante cantidad de agua inhalada.

La directora de la unidad, Stefania Milia, confirmó este miércoles que no se detectó ninguna otra sustancia en el organismo del futbolista y Giulini también aseguró que no había alcohol ni estupefacientes en su cuerpo.

Los médicos redujeron progresivamente la sedación y el soporte ventilatorio hasta despertarlo y extubarlo, sin detectar déficits neurológicos, si bien Trepy no recuerda el incidente.

El futbolista respira correctamente y permanece bajo vigilancia en la UCI, aunque los médicos prevén trasladarlo a una unidad convencional si mantiene esta evolución.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, en el que permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, en el que inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido. EFE

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