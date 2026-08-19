Trabajan en los pilares de los edificios de Las Gabias desalojados por los terremotos

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Granada, 19 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) trabaja desde primera hora de este miércoles en las estructuras afectadas para reforzar los pilares de los seis bloques de viviendas que fueron el martes desalojados de manera preventiva por el impacto de la serie sísmica.

Los trabajos de refuerzo en los bloques 2 y 3 del Residencial San Francisco, de los que han salido de forma preventiva unas 600 personas, se centran en el refuerzo de los pilares y otros elementos estructurales afectados.

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En la zona trabajan técnicos municipales y las empresas contratadas de urgencia por el Ayuntamiento, junto a voluntarios del GAVE (Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias de Andalucía), que colaboran en el seguimiento y supervisión de la intervención.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que los vecinos podrían regresar a sus viviendas a finales de esta semana si los trabajos avanzan conforme a lo previsto y las comprobaciones técnicas posteriores son favorables.

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Además, el Consistorio mantiene un canal directo de información con los propietarios a través del administrador de fincas de la comunidad, que ha facilitado el contacto con todos los vecinos para centralizar las comunicaciones.

A través de esta vía se trasladan de forma coordinada las novedades relacionadas con la evolución de los trabajos y la situación de los inmuebles.

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Este canal se estrenó este martes con un primer comunicado con la información disponible tras la evaluación inicial, y a lo largo de este miércoles se enviarán actualizaciones con las novedades que se produzcan durante la jornada.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, se ha desplazado hasta la zona junto a los técnicos municipales para comprobar el desarrollo de los trabajos y atender personalmente a los vecinos que se han acercado para conocer la evolución de la intervención. EFE

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mro/bfv/acm