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Mikel Landa lidera el Soudal Quick-Step en La Vuelta

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Madrid, 19 ago (EFE).- El alavés Mikel Landa disputará por décima vez La Vuelta a España, en este caso como líder del equipo Soudal Quick-Step, que presenta también como alternativas para la general al italiano Filippo Zana y al francés Valentin Paret-Peintre.

La escuadra ha confirmado que este trío estará acompañado en la ronda española por los belgas Steff Cras y Fabio Van den Bossche, los italianos Alberto Dainese y Gianmarco Garofoli y el británico Ethan Hayter, campeón de su país contrarreloj.

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Landa, ganador de una etapa en La Vuelta en 2015, tiene el decimoquinto puesto en la general de la Volta a Catalunya como mejor resultado de la temporada, pero sobre el papel ha hecho una buena preparación en las distintas rondas para llegar en condiciones a la salida del sábado en Mónaco en una Vuelta que acabará en Granada tras un recorrido que cuenta con siete finales en alto: Font-Romeu, Aramón Valdelinares, Alto de Aitana, Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas y Collado del Alguacil.

“Mikel aporta mucha experiencia y viene con mucha motivación para demostrar su valía, pero Valentin también puede hacer algo especial, sobre todo después de su gran actuación en el Tour de Francia. Es un equipo sólido el que llevamos a La Vuelta y esperamos demostrarlo durante las próximas tres semanas de esta carrera increíblemente dura”, declaró el director deportivo, Sep Vanmarcke.

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“Podemos estar entre los primeros en casi cualquier terreno y eso nos da mucha confianza. Con Alberto, aspiramos a ser protagonistas en los esprints masivos, mientras que para las numerosas subidas que tenemos previstas contamos con varios corredores que pueden rendir bien, pasar al ataque e intentar conseguir un buen resultado”, apuntó.

Vanmarcke destacó asimismo que están "decididos a luchar por las victorias de etapa" y seguir con la "racha de triunfos en las grandes vueltas, después de haber conseguido ya múltiples victorias tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia". EFE

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