Más del 50% de los habitantes de África Occidental y el 45% de los marroquíes se han planteado emigrar

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Más del 50% de los habitantes de los países de África Occidental y el 45% de los marroquíes se han planteado en alguna ocasión abandonar sus países en busca de un futuro mejor, con Europa como principal destino aunque sin perder de vista Norteamérica, según se desprende de un sondeo publicado por Afrobarómetro, que pone de manifiesto las diferencias por regiones dentro de África en cuanto a las perspectivas de migrar.

El 45% de los consultados en los 38 países en los que se ha llevado a cabo el estudio 'African Insights 2026. Más allá de las fronteras: Perspectivas ciudadanas en un orden mundial cambiante' han expresado que han considerado trasladarse a otro país, incluido un 25% que asegura que lo piensa "mucho". El sondeo se realizó entre enero de 2024 y septiembre de 2025.

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El dato es especialmente significativo entre quienes viven en países de África Occidental --la región más próxima a las costas españolas, principalmente el archipiélago canario--, donde el 57% admiten que se lo han planteado, con un 34% que lo sopesan muy a menudo. Aquí destaca el caso de Gambia, donde la cifra se sitúa en el 68%, con un 53% que se plantea "mucho" emigrar, el dato más elevado en todo el continente.

GAMBIA, LIBERIA, GUINEA BISSAU

El porcentaje de los que piensan con frecuencia en emigrar también es especialmente significativo en Liberia (51%), Guinea Bissau (49%), Ghana (44%), Cabo Verde (40%) y Sierra Leona (38%), mientras que Senegal, uno de los países desde donde parten a menudo cayucos hacia las islas Canarias, la cifra se sitúa en el 29%.

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Por lo que se refiere al norte de África, la otra región más próxima a las costas europeas, el estudio, consultado por Europa Press, solo incluye datos de Marruecos y Mauritania, países de origen de pateras con destino a España, así como de Túnez, de donde parten embarcaciones rumbo a Italia, pero deja fuera a otros países como Argelia o Libia.

En este caso, la media se sitúa en el 36%, con solo el 16% que aseguran pensar en emigrar con frecuencia. Aunque son más los tunecinos que piensan mucho en abandonar su país, un 26%, el cómputo total de marroquíes que se plantean en alguna medida probar suerte fuera del reino alauí se eleva al 45% --mucho (16%), algo (11%) o un poco (18%)--, frente al 36% de los habitantes del primer país. Por lo que se refiere a Mauritania, las cifras son bajas, con un 29% que se lo ha planteado, si bien solo el 7% que piensan a menudo en abandonar el país.

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La perspectiva de emigrar está menos presente en las mentes de quienes viven en África Oriental, con un 16% que aseguran pensar "mucho" en hacerlo; en África Meridional, con un 23%, o África Central, con un 24%).

Según resalta el Afrobarómetro, el dato de quienes sopesan abandonar su país ha experimentado un "incremento sustancial" si se compara con el resultado de la ronda realizada en 2016-2018 en 31 de los países analizados en esta ocasión. Así, el dato de quienes piensan mucho en emigrar ha pasado del 18% al 25%, con una subida de 24 puntos en países como Gambia o Ghana.

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JÓVENES Y CON ESTUDIOS, LOS QUE MÁS LO PIENSAN

Por otra parte, el sondeo viene a confirmar que son los más jóvenes y quienes tienen más estudios los más proclives a emigrar. Así, es tres veces más probable que aquellos con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años piensen mucho en abandonar su país que quienes tienen más de 55 años --32% frente al 11%--. El dato es especialmente elevado entre los jóvenes de Gambia (62%), Liberia (59%), Ghana (55%), Guinea Bissau (53%) y Túnez (51%).

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Por lo que se refiere al nivel de estudios, el dato de aquellos con educación superior que piensan más en emigrar se sitúa en el 31%, frente al 18% de quienes carecen de estudios, el 20% de los que solo tienen educación primaria y el 29% de quienes tienen educación secundaria. Por género, son más los hombres (28%) que las mújeres (23%) mientras que también se constata un mayor interés entre quienes residen en entornos urbanos (29%) que en entornos rurales (20%).

Pese a que la diferencia en relación al estatus ecónomico de quienes se plantean emigrar es de solo 7 puntos (20% entre quienes no saben lo que es la pobreza y 27% entre quienes la padecen en toda su crudeza), el estudio constata que la motivación económica es el principal argumento para abandonar el propio país.

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Así, preguntados sobre el motivo que les llevaría a emigrar, el 50% responde que la búsqueda de empleo, mientras que el 29% dice que lo haría para huir de la pobreza o los problemas económicos. A esto se suman un 4% que esgrime que lo haría por motivos educativos, un 3% que lo haría por razones políticas como la democracia y las libertades, y un 3% que apunta a viajar y el turismo.

EUROPA COMO DESTINO FINAL

Por lo que se refiere al lugar al que estarían dispuestos a emigrar, el Afrobarómetro también constata diferencias a nivel regional, si bien Europa emerge como el principal destino anhelado. El Viejo Continente es la opción que citan el 32% de los consultados, seguido de cerca por Norteamérica, con el 28%, mientras que el 16% mira hacia otros lugares como Oriente Próximo, Asia, América Latina u Oceanía.

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Frente a ellos, un 22% señala que se iría a otro países de su región (17%) o a otro país africano (5%), un dato que ha experimentado un claro descenso con respecto al sondeo realizado en 2016-2018. El dato en los 31 países encuestados entonces era del 36% mientras que ahora la media de todos ellos se sitúa en el 26%.

En este tiempo, el interés por Norteamérica ha pasado del 21 al 28%, si bien los autores del estudio inciden en que se ha realizado en gran medida antes de que arrancara en enero de 2026 el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unido, mientras que la voluntad de emigrar a Europa ha subido en dos puntos, hasta el 29%.

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En este apartado, también queda de manifiesto la diferencia a nivel regional, con un mayor interés por emigrar al Viejo Continente entre quienes viven más cerca. En concreto, es la opción preferida por el 49% de los norteafricanos encuestados y del 39% de los habitantes de África Occidental, por delante de Norteamérica, con el 28% y el 34% respectivamente.

Europa es el destino preferido para el 59% de los marroquíes, el 56% de los tunecinos y el 25% de los mauritanos, mientras que el dato se eleva hasta el 75% en el caso de los originarios de Guinea Bissau o el 61% entre los de Cabo Verde, entre otros.