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Llorente y Baena, en la convocatoria; Julián, ‘Cuti’, Sorloth, Vargas y Lemar, ausencias

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Madrid, 19 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este miércoles a Marcos Llorente y Álex Baena para el debut en LaLiga 2026-2027 ante el Málaga, con las ausencias de Julián Alvarez y Cristian ‘Cuti’ Romero, a falta de más rodaje; Alexander Sorloth, por lesión, y Obed Vargas y Thomas Lemar, que pueden salir del club este mercado.

Los dos campeones del mundo españoles y el argentino Juan Musso, que no han jugado ningún encuentro de la pretemporada, se incorporaron al trabajo el lunes 10 de agosto y forman parte de la citación del técnico para el encuentro de este miércoles por la noche en el Metropolitano que marca el inicio de la competición para el conjunto rojiblanco.

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El también argentino Julián Alvarez, pretendido por el Barcelona en este mercado de fichajes de verano, pero cuya continuidad ya han dado por segura el entrenador Diego Simeone y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, se sumó al trabajo el mismo 10 de agosto, pero aún no está listo para entrar en juego, a falta de alcanzar más ritmo físico.

“Desde lo deportivo entiendo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo (ante el Villarreal) y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor”, explicó el martes Simeone, cuando fue preguntado por el atacante y su participación ante el Málaga.

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“Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá”, añadió entonces el entrenador argentino.

Tampoco está listo aún Cristian ‘Cuti’ Romero, que sólo acumula cuatro entrenamientos específicos, por fases con el grupo, desde su traspaso procedente del Tottenham, mientras que Alexander Sorloth se recupera de una dolencia muscular.

La situación es diferente para Obed Vargas y Thomas Lemar. Tanto el mexicano como el francés pueden salir del equipo en el nuevo curso, pese a que los dos han participado durante toda la pretemporada.

En la convocatoria sí figuran cinco futbolistas del filial: el portero Salvador Esquivel, los defensas Jorge Domínguez y Dani Martínez, el centrocampista Jorge Castillo y el delantero Miguel Cubo, que han hecho toda la pretemporada con el primer equipo del Atlético.

La lista está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Álex Baena, Morten Hjulmand y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Carlos Martín; y los atacantes Ademola Lookman, Miguel Cubo y Kang in Lee. EFE

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