LaLiga desestima solicitud de aplazamiento del Rayo en su partido mañana contra el Alavés

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Madrid, 19 ago (EFE).- LaLiga confirmó este miércoles que ha desestimado la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo Vallecano de su encuentro frente al Alavés, "dado que no concurre una causa reglamentaria, de fuerza mayor ni una disposición de autoridad competente que imposibilite la disputa del partido en el día fijado".

LaLiga, por tanto, subraya que "el partido correspondiente a la Jornada 2 entre Rayo Vallecano y Alavés se celebrará este jueves 20 de agosto a las 21:00 horas, en el Estadio Ontime Butarque, estadio alternativo designado por el propio Rayo Vallecano específicamente para dicho partido". EFE

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