Familiares, discípulos y admiradores de Juan Tamariz le homenajean en un velatorio laico

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(Actualiza la NA3128 con más declaraciones y asistentes al velatorio)

Madrid, 19 ago (EFE).- Familiares, admiradores y discípulos del mago Juan Tamariz, entre ellos compañeros de profesión como Jorge Blass, Mago More, Anthony Blake, Karim o Jandro, han acudido este miércoles al velatorio laico en el madrileño tanatorio de San Isidro donde el famoso ilusionista será homenajeado durante todo el día antes de ser incinerado en El Escorial.

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Los asistentes al velatorio, abierto desde las 10:30 horas hasta las 22:30, pueden escribir unas palabras de tributo a Tamariz en naipes de una baraja francesa, como las que usaba en sus trucos de cartomagia, que después son expuestos en un panel.

Otros objetos que caracterizaban al mago, como un sombrero de copa y un violín imaginario, también se han colocado en el espacio dedicado a su despedida.

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Mientras, en una pantalla se proyectan imágenes de actuaciones del considerado uno de los mejores magos del mundo, el mejor para muchos, para el que se prepara un homenaje en octubre en un teatro madrileño.

El popular ilusionista y divulgador falleció este martes a los 83 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, lo que ha generado una oleada de reacciones de admiración por su figura tanto en España como en otros países.

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De hecho, uno de sus discípulos, el mago Jorge Blass, ha explicado que hoy ha recibido llamadas "de todo el mundo" para expresar sus condolencias por Tamariz, desde David Copperfield a magos de China y varios países europeos. "Sus libros se tradujeron a 17 idiomas. Es un pensador que ha transformado el mundo de la magia", ha remarcado.

"Maestro de maestros" de varias generaciones, le ha definido por su parte el Mago More, que le conoció en la Sociedad Española de Ilusionismo. "Después de las reuniones siempre íbamos a cenar y estábamos hasta las 8 de la mañana, que era cuando Juan realmente estaba en su gran actividad. Por la noche nos dejaba todos doblados", ha relatado.

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El portavoz de la familia, el periodista Moisés Rodríguez, ha explicado a EFE que tras el velatorio el mago será incinerado esta noche en un acto privado en la localidad de El Escorial. Tamariz estuvo muy vinculado a San Lorenzo de El Escorial, donde residió con su familia entre 1980 y 1986. En 1981 participó en la inauguración de 'Cripta Mágica de Croché', donde aún actúan magos.

Al velatorio en San Isidro han acudido también otros artistas como el mago Karim, Miguel Miguel, Agustín Jiménez, Enrique del Pozo y Antonio Albella (Locomía), así como el concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Álvaro González.

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Como ha explicado su hija Ana Tamariz, directora de una Gran Escuela de Magia, a los medios, hasta su penúltimo día de vida estuvo haciendo magia a los magos que le visitaban en la residencia en la que vivía.

"Su verdadera especialidad era la magia para magos. Creaba juegos, secretos, trucos, trampas y se lo hacía a los propios magos, que conocían todo y aún así se sorprendían", ha subrayado Ana Tamariz, que ha asegurado que su padre era "muy generoso" y compartía secretos con quien demostrara afición, no solo con grandes magos.

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Juan Tamariz estuvo varios meses "muy duros" sin poder coger una baraja debido a la enfermedad de Parkinson que padecía. "Para mí fue muy difícil porque no lo reconocía ni como padre ni como mago, porque sin la baraja en la mano no era él", ha relatado su hija. Pero cuando la medicina funcionó y pudo coger otra vez una baraja "volvió a nacer" y siguió haciendo trucos "hasta el último día", ha relatado. EFE

(vídeo)(foto)