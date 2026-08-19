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Fallece a los 92 años José Cusí, fiel amigo y compañero de regatas del rey Juan Carlos

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Barcelona, 19 ago (EFE).- El empresario y navegante barcelonés José Cusí Ferret, conocido como creador de la saga de veleros 'Bribón' que patroneó el rey Juan Carlos y por ser uno de los amigos más íntimos del monarca, ha fallecido hoy a la edad de 92 años en Barcelona, han informado a EFE fuentes cercanas a la familia.

José Cusí (Barcelona, 1934) sufrió un ictus en noviembre de 2021 que le dejó con problemas de movilidad y en un estado de salud muy debilitado, que se había agravado en los últimos días.

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Fue una persona clave en la vida del rey emérito, con el que estuvo estrechamente ligado durante casi medio siglo porque ambos compartían la pasión por la vela.

Socio del Real Club Náutico de Barcelona, su relación con el entonces príncipe Juan Carlos se estrechó cuando este vino a Barcelona para preparar los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde competiría en la clase Dragón con Félix Gancedo y Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Arión. Cusí fue uno de los ayudantes del equipo en su preparación para la cita olímpica.

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Cuando acabaron los Juegos Olímpicos de México 68, Cusí se desplazó a Acapulco para seguir al equipo español de vela y conoció al entrenador del equipo mexicano, el danés Ib Andersen, al que convenció para que entrenara al equipo español en el siguiente ciclo olímpico.

Fue entonces cuando tanto él como el rey compraron dos barcos de crucero Elvstrom Half Tone. Cusí le puso el nombre de 'Bribón' al suyo y el rey 'Shere Khan' (Rey Tigre en indio) al otro.

En principio competían uno contra el otro y, poco después de los Juegos Olímpicos de Múnich, empezaron a hacerlo juntos en el 'Bribón II', de 11 metros de eslora, en representación del Real Club Náutico de Barcelona.

Cusí lo hizo como armador y el rey como patrón. Y así fue como nació la saga más importante de la vela española de alta competición con 15 embarcaciones en casi 40 años, hasta septiembre de 2011.

El regatista barcelonés explicaba que el nombre de 'Bribón' lo puso él, aunque lo meditó mucho: "A todos mis barcos siempre les puse nombres relacionados con su función. Al final opté por dar ese nombre a mis barcos de regatas porque para competir en ellas se necesita ser sagaz, agresivo y también un poco pillo".

Cinco Copas del Rey, dos Sardinia Cup, doce Copas de España, once trofeos Conde de Godó, una Copa de la Reina, tres Trofeos Príncipe de Asturias y dos Campeonatos de Europa fueron algunos de los títulos que conquistó esta saga de la vela española.

Casado en terceras nupcias con Inés Muiños, Cusí tiene la medalla al mérito deportivo, la medalla de la ciudad de Barcelona, la gran cruz del Mérito Naval y la Legión de Honor francesa.

Cuatro años mayor que don Juan Carlos, era ingeniero electrónico. Con 16 años entró en el negocio familiar de componentes electrónicos y participó en la iluminación de varios lugares emblemáticos de Barcelona, como las fuentes de Montjuïc y las iglesias del Tibidabo y de Santa María del Mar.

A los 65 años vendió su empresa por una cuantiosa suma y se dedicó por entero a sus pasiones: la vela, la caza y los perros.

Además de empresario, fue un deportista nato que ganó campeonatos de natación, jugó a waterpolo a nivel internacional y fue olímpico en tiro en los Juegos Olímpicos de México 1968, en la modalidad de foso olímpico logrando un diploma (12).

Conoció a Jacques Cousteau cuando tenía 18 años y se embarcó en varias expediciones. En una singladura del 'Calypso' por el mar Rojo como submarinista, llegó a salir en el documental 'El mar de silencio', por el que la expedición recibió la medalla de Legión de Honor de manos del entonces presidente francés, Jacques de Gaulle.

El navegante barcelonés, que era una de las pocas personas que tenía el número de móvil personal del rey emérito, concedió entrevistas en contadísimas ocasiones.

Era discreto incluso para seleccionar a la tripulación que navegaba a bordo del 'Bribón'. Buscaba buenos regatistas, pero también personas discretas que no generaran problemas.

Su exigencia a la hora de buscar personal era tan alta que algunos tripulantes ni siquiera explicaban a sus familiares que salían a navegar con el rey de España.

En público jamás se dirigía al rey Juan Carlos por su nombre de pila, siempre lo hacía como "señor" o "majestad". Su fidelidad al monarca era tal que cuando al rey le operaron del pulmón en 2010, Cusí también dejó de fumar puros para no darle envidia. EFE

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